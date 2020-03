Sénégal: Les profondes mutations dans le secteur du transport

Dans sa détermination à briser la propagation du nouveau coronavirus, l'État du Sénégal est passé à la vitesse supérieure. À la suite de l'état d'urgence décrété lundi, le Ministre des Transports a annoncé une série de mesures qui vont changer radicalement le secteur.

Le transport fait sa mue, pandémie de Covid-19 oblige. Selon le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, le nombre de passagers autorisé sera désormais équivalent à la moitié du nombre de places assises mentionné sur la carte grise. Une mesure valable aussi bien pour le transport public que pour le transport privé. Par exemple, dit-il, une voiture de 25 places ne pourra plus transporter plus de 12 personnes. Ceci, dit-il, pour respecter la distance de sécurité entre les passagers. « Pour les taxis urbains, il y aura un maximum de trois places, le chauffeur y compris. Pour les deux roues, il est désormais interdit de prendre une seconde personne. Mieux, les voitures devront être désinfectées au moins une fois par jour », a-t-il déclaré. Afin de ne pas briser la chaîne d'approvisionnement, le Président de la République a décidé de ne pas interdire le transport de marchandises. Mais Oumar Youm précise que des mesures strictes ont été prises. Par exemple, le chauffeur ne peut plus avoir plus d'une personne en cabine et tous les deux devront porter un masque.

« Cependant, les gares routières seront toutes fermées, toute fréquentation, même commerciale, est suspendue », a-t-il ajouté. Par ailleurs, même si l'autoroute à péage n'a pas été fermée, le Ministre des Transports n'a pas manqué d'édicter des mesures au concessionnaire. Il demande à ce dernier de limiter les personnes travaillant sur l'autoroute. Mieux, ceux qui effectuent des transactions manuelles et qui manipulent régulièrement des pièces de monnaie doivent impérativement porter un masque et des gants.

Un comité de veille pour mesurer le manque à gagner

Avec la réduction du nombre de places et la limitation des mouvements, les impacts seront importants pour les acteurs du transport. Une donne bien prise en compte par les autorités. Selon le Ministre Oumar Youm, un comité de veille et de suivi sera mis en place. Il sera chargé d'abord de veiller à ce que les prix du transport ne soient pas augmentés, mais aussi et surtout de mesurer le manque à gagner pour les transporteurs. « Il sera composé des autorités et des différents acteurs du transport. Après les résultats seront transmis au Ministère des Finances pour voir comment compenser », a-t-il rassuré.

« Les sanctions peuvent aller jusqu'à 500.000 FCfa ou deux ans de prison »

Gare à ceux qui outrepasseraient le couvre-feu ! L'État ne badine pas. « L'état d'urgence est réglementé par la loi 69-29 du 29 avril 1969 et 69-30 du 29 avril 1969. Selon l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 FCfa ou de l'une des deux peines seulement ». C'est l'avertissement lancé par le Ministre de l'Intérieur hier, au cours d'un point de presse conjoint avec son collègue des Transports terrestres. D'après Aly Ngouille NDiaye, la circulation sera interdite de 20h à 6h du matin. « Les gendarmes, les policiers et les militaires seront déployés sur le territoire pour veiller à l'application stricte de la mesure », a-t-il averti ; non sans préciser qu'il n'est systématiquement pas interdit à tout le monde de bouger. En effet, dit-il, les députés, les ambassadeurs, les présidents d'institutions, les préfets, les greffiers, le personnel de santé... peuvent circuler. Par ailleurs, dit-il, l'arrêté permet également à certains services de délivrer un papier pour un employé qui en a besoin.

Dans ses déclarations, le ministre n'a pas manqué de revenir sur la prière du vendredi, qui, malgré l'interdiction de rassemblement, a été faite dans certaines mosquées. Selon lui, la démarche était didactique. « Il ne s'agissait pas d'interdire la prière. C'est dans ce sens que nous avons demandé le report des différents évènements religieux qui étaient prévus durant ce mois. Le Gouverneur avait pris un arrêté pour Dakar. Mais nous avons essayé de discuter avec les imams, les guides religieux... Sur 4500 mosquées, 500 ont prié et il n'y avait pas de monde. D'ici vendredi, nous espérons avoir 100% ; les marabouts et les imams ont compris la gravité de la situation », a-t-il assuré.