Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Le ministre Albert Toikeusse Mabri prend la pleine mesure des dispositions prises par l'Institut Pasteur

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Dr Abdallah Albert Toikeusse Mabri, s'est rendu, ce mercredi 25 mars 2020, à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (site d'Adiopodoumé), pour prendre la pleine mesure des dispositions prises pour la biosécurité et les bonnes pratiques dans le cadre de l'épidémie Covid-19 dans notre pays.

Ce sont au total 72 biologistes et techniciens de laboratoires qui ont été formés à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) depuis le lundi 23 mars 2020. Cette formation a consisté à renforcer la capacité du personnel i sur la biosécurité et les bonnes pratiques dans le cadre de l'épidémie COVID-19 en Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette pandémie 38 structures publiques et 10 laboratoires privées ont pris part à la formation, de même que des laboratoires vétérinaires.

L'accent a été mis sur les bonnes pratiques au laboratoire pour lutter contre le COVID-19, les caractéristiques virologiques, les prélèvements, diagnostics au laboratoire et le transport des échantillons à risques.

Pour le Prof. Dosso Mireille cela fait 10 ans que l'IPCI avec l'aide du gouvernement et des partenaires au développement, a installé les infrastructures et les techniques points. Elle a souligné que l'IPCI forme des ressources humaines compétentes et le dispositif qu'il a pour contrer le Covid-19 est le même qui a permis de repousser le virus à fièvre hémorragique Ébola, à vaincre la grippe aviaire et faire barrière aux quatre épidémies de dengue. « Nous sommes capables de faire le diagnostic du coronavirus. Les équipes de l'IPCI travaillent 24H/24H et 7J/7J depuis la détection du premier cas sur le sol ivoirien », a-t-elle affirmé.

Il ressort de cette visite qu'à ce jour, seul l'IPCI a la technologie de pointe pour diagnostiquer le Covid-19. Il faut souligner que la formation des personnels des laboratoires publics, privés et vétérinaires sur la technique de prélèvement du Covid-19 est chose faite. L'IPCI a une équipe mobile d'intervention prête à venir en soutien aux laboratoires pour les prélèvements.

Le ministre Mabri et le professeur Dosso ont insisté sur le respect scrupuleux des mesures barrières : lavage systématique des mains, hygiène environnementale et corporelle, distance d'un mètre à observer avec les autres, restriction des déplacements non nécessaires, etc.