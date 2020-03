Seychelles: COVID-19 - La fermeture des vols arrive, car presque tous les vols internationaux sont suspendus

Tous les vols internationaux vers les Seychelles, sauf un, seront suspendus à partir de ce week-end au milieu de la propagation de la pandémie de COVID-19, ont déclaré des responsables.

Le seul vol international restant à destination et en provenance de la nation insulaire sera le vol d'Air Seychelles à destination de Johannesburg, en Afrique du Sud.

Il y a 12 compagnies aériennes internationales avec des vols de correspondance vers les Seychelles. Huit ont déjà annulé leurs vols: Qatar Airways, Air Mauritius, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Emirates, Air France, Etihad Airways et Edelweiss Air.

Kenya Airways et Air Austral effectueront leurs derniers vols les 26 et 27 mars, respectivement, tandis que Condor et Sri Lankan Airline rapatrieront les visiteurs le 28 mars.

La compagnie aérienne nationale, Air Seychelles, effectuera trois vols par semaine vers Johannesburg, en Afrique du Sud et annulera tous les vols vers Mumbai, l'Inde et Maurice.

Mercredi, le ministre des Finances, Maurice Loustau-Lalanne, a répondu à une question privée posée à l'Assemblée nationale que les mesures prises visent à empêcher les personnes ayant contracté le virus d'entrer dans le pays.

"Nous avons légalement interdit à tous les Seychellois de voyager en dehors des Seychelles et tous les étrangers venant d'un pays à fort taux d'infection ne seront pas autorisés à entrer dans le pays", a-t-il déclaré.

Dans le dernier avis de voyage du ministère de la Santé, tous les citoyens seychellois de retour de Chine, y compris la RAS, la Corée du Sud, l'Iran et tout autre pays d'Europe, y compris les départements français de la Réunion et de Mayotte, les États-Unis et l'Australie seront mise sous quarantaine obligatoire pendant 14 jours dès leur l'arrivée.

M. Loustau-Lalanne a déclaré que depuis que les Seychelles ont fermé leur frontière aux visiteurs européens provoquant une baisse drastique des arrivées, "nous nous attendons à ce que cela se poursuive alors que d'autres pays ferment leurs frontières et que les compagnies aériennes réduisent leurs services".

Sept patients ont été testés positifs pour COVID-19 aux Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien. Les patients sont trois Seychellois et quatre étrangers et sont tous dans le centre de traitement d'isolement du Family Hospital de Perseverance, une île artificielle.