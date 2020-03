Sénégal: État d'urgence et couvre feu- Les mesures passent auprès de la masse

Les populations se félicitent de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu décrété, lundi, par le Chef de l'État. Elles en appellent à l'implication de tous les citoyens.

Un vent frais et poussiéreux souffle à Pikine Tally Boubess. Le quartier populeux est désert en cette matinée du mardi. Faible affluence à l'arrêt, pas de regroupements de charretiers ni de chauffeurs de taxi-clandos. La situation semble inédite. Le très peu de personnes qui vaquent à leurs occupations pressent le pas, visage rétréci par des masques de protection. De la semaine dernière à aujourd'hui, il y a des jours et des heures mais aussi un très grand bond en avant du point de vue comportement. L'heure est grave, c'est l'une des premières phrases prononcées, lundi soir, par le Président de la République lors de son message à la Nation. Les populations en sont convaincues. En tenue bleue, le menuisier Ibrahima Diagne coupe du bois avec une machine neuve, assisté par deux de ses apprentis. Il rompt son activité pour analyser les différentes mesures entrées en vigueur. «Le Président de la République a joué son rôle de chef. Le danger est là, il a agi en responsable pour protéger sa population», salue Ibrahima, les mains protégées avec des gants.

Son atelier est contigu à une quincaillerie. Un jeune est assis sur des sacs de ciment empilés. À haute voix, il transmet des consignes à un Monsieur debout derrière son comptoir. Ils sont les deux gérants de l'espace commercial. En blouson capuchon, les écouteurs à l'oreille, Mbara Diop a suivi le discours du Chef de l'État. Le longiligne commerçant applaudit. «À chaque situation ses mesures et le Président l'a bien compris», dit-il. «Quand on a une population difficile à sensibiliser, il faut toujours prendre ses responsabilités. Nous l'avions demandé. Et il l'a fait. Respectons les mesures édictées pour le bien de tous», apprécie Mbara.

Son camarade Moussa semble lui moins satisfait. En tenue de travail couverte de poussière, il parle de retard dans la prise de décision. Pour lui, il fallait le faire bien avant pour barrer la route au virus. Mbara l'interloque en ces termes. «Il ne faut jamais tâtonner dans la prise de décision».

Aux populations de jouer

Le voile sur la tête, Aminata Bâ tient à observer une distance avec son interlocuteur. Emmitouflée dans une robe, le voile couvrant la tête, elle décerne son satisfecit à l'État. «Nous sommes dans un pays difficile à gérer. Des citoyens n'obéissent pas. Le Président de la République a fait son devoir», estime la dame. Après une telle décision du l'Exécutif, Aminata Bâ estime que c'est aux populations de jouer leur partition. À l'en croire, un État, c'est un tout, raison pour laquelle les populations doivent coopérer. «Il faut dénoncer les cas suspects et respecter les consignes de nos médecins», conseille Aminata Bâ avant sortir un gel antiseptique.

Debout à l'arrêt car Ndiaga Ndiaye de Tally Boubess, Samba Niane tient un quotidien de la place qui traite à sa «Une» la sortie du chef de l'État. Le sexagénaire en torpédo se dit convaincu que le reste du travail doit être fait par les citoyens. «La balle est dans le camp des populations. Je me demande comment un homme diagnostiqué positif peut s'enfuir et prendre le risque de contaminer ses proches. Il y a trop d'incivisme dans ce pays. Et c'est le moment d'inverser la tendance», espère l'homme en boubou traditionnel. Pour lui, une prise de conscience s'impose pour éviter la surcharge mais aussi fermer les gargotes qui foulent au pied les règles d'hygiène.

Trouvée au même endroit, sous une tente qui sert d'espace d'attente pour clients, Aissatou Diaw n'a pas suivi l'adresse du Chef de l'État. Toutefois, elle a eu écho du couvre-feu de 20h à 6h. Selon lui, cette décision s'impose même en temps normal pour la sécurité des populations. «Nous sommes têtus. Il faut respecter les règles d'hygiène et sécuritaires. Les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Il est du ressort des populations de s'auto-confiner pour que tout le monde soit sain et sauf», propose la maman.

De la rigueur dans l'application

Une décision salutaire ne doit pas faillir dans l'application, c'est l'avis de Bamba Diop. Le quinquagénaire estime que les autorités doivent faire preuve de rigueur pour sauver un peuple négligent. Après avoir salué les 50 milliards de FCfa dégagés pour du social, il estime que tout doit être organisé par «l'armée réputée pour sa responsabilité et son engagement». «L'acte de grandeur du Président de la République ne doit nullement souffrir de ségrégation ou d'intérêts partisans», suggère Bamba Diop. Ibrahima Diagne est dans la même logique. Il veut que cet élan de solidarité et de communion de tout un peuple se poursuive. «Il faut veiller à ce que les rues soient désertées à partir de 20 heures. Pour ce qui est de l'assistance sociale, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de politiciens dedans. Les populations en ont besoin. Tout doit se faire avec responsabilité et rigueur», dit Ibrahima Diagne.

Retours positifs sur la toile

«Enfin», «Merci», «Des mesures fortes», «Aux autorités administratives et populations de faire le reste». Tels sont les retours de la déclaration du Président de la République annonçant l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. En effet, ça a jubilé dans les réseaux sociaux, notamment Facebook. Le monde du virtuel si prompt à jeter en pâture ou à lyncher, a unanimement salué une «décision forte et courageuse». La plupart des internautes étaient déjà dans la sensibilisation depuis plus d'une semaine à travers les hashtags «Restez chez vous», «aidez les médecins à vous aider». Tous pour la cause commune, semblent-ils dire. La voie est unique, l'ambition est une : vaincre le coronavirus. Le combat est singulier pour les internautes qui se passent de tous les clivages politiques et appartenances religieuses ou confrériques. C'est le bloc autour du Chef de l'État. La République prime sur tout. La santé publique est la préoccupation de toutes et de tous, dans ce contexte.