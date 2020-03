Sénégal: Dr Mamadou Dieng Médecin chef du District sanitaire de Touba- «Nous pouvons contenir l'épidémie avec l'appui des communautés»

La ville de Touba compte, à la date du 19 mars 2020, 21 personnes infectées par le coronavirus et 28 autres mises en quarantaine, selon le docteur Mamadou Dieng, médecin chef du district sanitaire de Touba. À son avis, il est possible de maîtriser la maladie dans la cité religieuse avec l'engagement communautaire.

La ville de Touba est considérée comme le foyer de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Pouvez-vous nous faire le point sur la gestion de cette crise à la date du 19 mars 2020 ?

Nous sommes en phase de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif de détection, de notification et de prise en charge des cas et surtout de suivi des « contacts », c'est-à-dire des personnes qui étaient en contact avec le sujet malade. À chaque fois qu'il y a un cas positif, nous procédons à l'identification de toutes les personnes « contacts ». Nous établissons ce que nous appelons un « line listing », c'est une sorte de base de données pour suivre les « personnes contacts ». Nous dressons une fiche individuelle qui aide à assurer un suivi quotidien. L'objectif, c'est de voir si le sujet suivi présentera ou non des signes.

Il y a plusieurs chiffres sur le nombre de personnes testées positives à Touba. Quel chiffre peut-on retenir ?

Nous sommes actuellement à 21 cas confirmés, parmi ces cas, sept sont admis à l'Hôpital Fann de Dakar, les autres sont pris en charge à Touba. Nous avons 13 patients qui sont sous traitement à Darou Marnane, il y a un enfant guéri et qui est sorti. De façon globale, l'état clinique de tous les malades est rassurant. Nous travaillons aussi sur le suivi « des contacts ». Parmi eux, il y a huit cas suspects. Nous avons procédé à des prélèvements sans compter les prélèvements des personnes hospitalisées pour voir si elles ne présentent pas de signes. C'est le résumé de la situation épidémiologique à Touba.

Combien de personnes sont mises en quarantaine ?

Nous essayons de contenir l'épidémie. Et, nous sommes sur la bonne voie. Nous poursuivons la riposte à travers la surveillance épidémiologique, la détection des cas, mais surtout la prise en charge des malades. Nous avons 28 personnes concernées par la quarantaine, parmi elles, 21 sont infectées dans la première concession. Dans la deuxième concession, il y a 14 personnes confinées. Chaque fois qu'il y a un contact étroit, on isole le sujet. Avec l'appui des communautés, nous pouvons arriver à contenir cette épidémie et à faire de Touba une ville indemne du coronavirus.

Quel serait l'apport de l'hôpital militaire dans la prise en charge des malades à Touba ?

Il faut saluer la présence de l'armée qui a déployé un hôpital militaire qui va offrir gratuitement des prestations sanitaire. Les médecins militaires viennent renforcer le système de santé. L'armée apporte un hôpital de niveau 2, c'est très important.

Quelles sont les mesures d'hygiène édictées aux populations ?

Nous appelons les populations à respecter les mesures individuelles et collectives d'hygiène. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou avec de l'eau javellisée ou encore une solution alcoolique. Les personnes ne doivent pas aussi tousser ou éternuer sans barrière de limitation de la propagation des gouttelettes. En plus de tout cela, nous appelons les populations à respecter les mesures édictées par le Président de la République, Macky Sall. Nous conseillons les Sénégalais de ne pas se rendre dans les marchés hebdomadaires ou « Louma ».