Algérie: Covid-19 - La DGSN rappelle les principales mesures préventives

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rappelé, mercredi dans un communiqué, les mesures prises par les hautes autorités du pays, à partir de lundi dernier, pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ainsi que les moyens de renforcement du dispositif mis en place pour endiguer la propagation de l'épidémie à travers le territoire national.

Il s'agit de la mise en œuvre avec effet immédiat, à compter du 23 mars 2020, des mesures suivantes:

1- Au plan national, il a été décidé:

- La fermeture de tous les cafés, restaurants et magasins, à l'exception de ceux d'alimentation (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes). Tout contrevenant à cette mesure de fermeture se verra retirer sa licence et sera porté sur une liste noire (blacklisté) et n'aura plus aucune licence d'exploitation.

Pour les autres commerçants, il s'agira de la fermeture du local avec retrait du registre de commerce et interdiction définitive d'exercice.

- La fermeture des salles de fêtes de célébrations, de festivités familiales et autres. Tout contrevenant s'exposera, en cas de récidive, à l'interpellation et sanction au motif de mise en danger d'autrui.

- Dans tout établissement et lieu recevant le public, doit être respectée une distance de sécurité obligatoire d'au moins (01) mètre entre deux personnes, à charge pour les administrations concernées de veiller au respect de cette distance de sécurité, au besoin, en faisant appel à la force publique.

- Interdiction de circulation des taxis à travers tout le territoire national. En cas d'infraction, la licence de taxi sera retirée au contrevenant.

2- Au niveau de la wilaya de Blida, il a été décidé:

- Confinement total pour une durée de dix (10) jours renouvelable avec interdiction de déplacement de et vers cette wilaya.

- Les sorties doivent être exceptionnelles et autorisées au préalable par les autorités compétentes de la sûreté nationale ou la Gendarmerie nationale.

- Des mesures exceptionnelles sont prises pour assurer l'approvisionnement de la population en fournitures médicales et produits alimentaires.

- Dans ce cadre, des barrages de contrôle sécuritaires sont installés

Au niveau de la wilaya d'Alger, il a été décidé ce qui suit:

- Imposer un confinement de 19H:00 au lendemain à 07H:00.

- Cette mesure sera généralisée à toutes les wilayas où est apparu ou apparaitra le virus, selon les observations quotidiennes du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

- Interdire tous les rassemblements de plus de deux personnes.

- Les marchands ambulants de produits alimentaires sont autorisés à exercer leur activité en rotation par quartier, tout en évitant tout attroupement.

Dans ce cadre, la DGSN appelle tous les citoyens à respecter rigoureusement ces mesures préventives, particulièrement le confinement total dans la wilaya de Blida et à respecter le confinement partiel à Alger (de 19H:00 au lendemain à 07H:00).

La DGSN qui exhorte tous les médias à poursuivre la sensibilisation des citoyens via les différents supports à la nécessité de respecter ces mesures préventives, compte sur le sens de responsabilité des citoyens pour la mise en application rigoureuse de ces mesures préventives et astreignantes, rappelant les numéros vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens.