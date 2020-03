Algérie: Lutte contre le Covid 19 - appel à la mobilisation des associations et représentants des malades

Alger — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a appelé les associations et représentants des malades "à la mobilisation et à la conjugaison des efforts pour faire face à la pandémie du Coronavirus", indique, mercredi, un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion, mardi au siège du ministère, avec une délégation du réseau national des associations et représentants des malades, consacrée à la situation pandémique du coronavirus (Covid-19), M. Benbouzid a mis en avant "le rôle actif des associations dans la prise de conscience et la sensibilisation des membres de la société, à l'importance de la prévention pour empêcher la propagation du virus, notamment en cette conjoncture sanitaire que vit l'Algérie", appelant les associations "à la conjugaison des efforts et à la mobilisation pour faire face à cette pandémie", ajoute le communiqué.

Pour leur part, les représentants des associations ont exprimé "leur satisfaction et leur disponibilité à œuvrer pour l'application de cette nouvelle approche de partenariat qui leur permettra de perfectionner leur rôle dans l'accompagnement des malades, au quotidien, et de leur assurer les différents moyens de protection".