Cote d'Ivoire: Voici l'arbre qui produit la chloroquine

Depuis quelques semaines, il est question, de plus en plus, du traitement du Covid-19, à l'aide de la chloroquine. Du coup, tous les regards se sont tournés vers le Neem. Beaucoup de personnes présentent en effet cette plante comme étant celle qui produit la chloroquine. Mais en fait, il n'en est rien. Il s'agit plutôt du quinquina.

C'est en effet, un petit arbre originaire des versants des Andes du Nord, qui se décline en quinquina rouge (Cinchona pubescens), quinquina jaune (Cinchola calisaya) et quinquina gris (Cinchona officinalis). Avec ses 5 à 6 mètres de hauteur, il porte des feuilles opposées, entières, coriaces, luisantes et persistantes ainsi que des petites fleurs roses ou pourpres groupées en cymes à l'extrémité des rameaux. Des fruits en capsules allongées se développent ensuite.

Mais sa caractéristique majeure réside dans son écorce qui renferme des alcaloïdes quinoléiques, dont la quinine et la quinidine, des alcaloïdes indoliques, telle la cinchonamine, des composés phénoliques, les cinchonaïnes, des proanthocyanidols, des acides organiques dont l'acide quinique, des saponosides triterpéniques amers dont la quinovine, des anthraquinones et une essence aromatique.

Le quinquina est l'un des meilleurs antigrippaux puisqu'il fait baisser la fièvre, d'une part, et a des effets toniques particulièrement intéressants pour les états de faiblesse post-grippaux et la convalescence.

Par ailleurs, la quinine est toujours utilisée pour traiter le paludisme, non pas en Europe où la maladie ne sévit plus, mais ailleurs dans le monde, notamment en Afrique et dans les zones tropicales, où elle fait encore des centaines de milliers de morts chaque année.

Le quinquina est également connu pour ses propriétés analgésiques contre les courbatures et les crampes musculaires mais il entraîne aussi des effets secondaires cardiaques importants, ce qui fait qu'il n'est plus utilisé ainsi.La quinine, en molécule de synthèse, rentre dans la composition de médicaments qui sont sur une liste des médicaments essentiels de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), sur prescription médicale.

L'écorce de quinquina s'achète en pharmacie, en herboristerie ou en magasin nature, afin de préparer des vins apéritifs, des lotions capillaires ou des infusions fortifiantes et antigrippales, selon les indications du pharmacien.

La plante dans le vin apéritif et les boissons

Le quinquina gris (Cinchona officinalis) étant plus pauvre en quinine que les autres, il a été utilisé dans la préparation de différentes boissons amères et des vins apéritifs aromatiques.

Les sodas dits "tonic" (Schweppes, Canada Dry...) tirent ainsi leur goût amer et leur phosphorescence sous rayonnement ultraviolet de cet additif dont la teneur est encadrée.

Les vins apéritifs à base de quinquina étaient très tendance jusqu'aux années 1950, surtout qu'il suffisait de faire macérer des écorces de quinquina dans du vin et de l'alcool auquel on pouvait ajouter d'autres arômes, donc très facile à préparer. Ses propriétés toniques, fortifiantes, apéritives et fébrifuges étaient mises en avant y compris dans la publicité, le transformant en une sorte de vin-médicament destiné également aux enfants anémiés !

Le quinquina pour les cheveux

Les propriétés fortifiantes du quinquina en font un composant des shampooings et lotions capillaires pour cheveux ternes, dévitalisés et gras ainsi que pour limiter la chute des cheveux. Cependant rien ne permet de confirmer l'efficacité dans ce domaine : d'ailleurs, en cosmétique, seuls les produits capillaires ont encore le droit d'utiliser la quinine.