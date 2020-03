Cote d'Ivoire: Impact du COVID-19 - Afreximbank annonce une facilité de plus de 1500 milliards de FCFA pour aider les économies des pays africains

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a annoncé une facilité de 3 milliards de dollars, appelée Facilité d'atténuation de l'impact du commerce pandémique (Patimfa), pour aider les pays africains à faire face aux impacts économiques et sanitaires de la pandémie de Covid-19.

Patimfa, approuvé par le Conseil d'administration de la Banque lors de sa séance du 20 mars, fournira un financement pour aider les pays membres d'Afreximbank à s'adapter de manière ordonnée aux chocs des services financiers, économiques et de santé provoqués par la pandémie de Covid-19, selon des informations publiées par la Banque.

Il aidera les banques centrales des pays membres et d'autres institutions financières à faire face aux échéances des paiements commerciaux et à éviter les défauts de paiement, a déclaré Afreximbank. Il sera également disponible pour soutenir et stabiliser les ressources en devises des banques centrales des pays membres, leur permettant de soutenir les importations critiques dans des conditions d'urgence.

En outre, Patimfa aidera les pays membres dont les recettes fiscales sont liées à des recettes d'exportation spécifiques, telles que les redevances minières, à gérer toute baisse soudaine des recettes fiscales résultant de la baisse des recettes d'exportation. Il fournira également des mécanismes de financement du commerce d'urgence pour l'importation de besoins urgents pour lutter contre la pandémie, y compris des médicaments, du matériel médical, des réaménagements d'hôpitaux, etc.

La facilité sera disponible grâce à un financement direct, des lignes de crédit, des garanties, des swaps de devises et d'autres instruments similaires, selon Afreximbank.

Expliquant la raison d'être de l'installation, le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank, a noté que la pandémie de COVID-19 a entraîné des souffrances considérables et des perturbations économiques majeures. «Outre son effet inquiétant sur la vie humaine, la pandémie devrait coûter à l'économie mondiale jusqu'à 1 billion de dollars et entraîner une baisse significative de 0,4% de la croissance du PIB mondial, qui devrait passer de 2,9% en 2019 à 2,5 pour cent en 2020 », a-t-il déclaré.

"Une réponse financière rapide et impactante est nécessaire pour éviter une crise majeure en Afrique", a-t-il dit, soulignant que "l'Afrique est exposée sur de nombreux fronts, y compris une baisse significative des revenus du tourisme, des envois de fonds des migrants, des prix des produits de base et des perturbations des chaînes d'approvisionnement manufacturières . "

Afreximbank avait déjà connu une forte baisse des prix des matières premières provoquée par une pandémie, une baisse soudaine et significative des recettes touristiques, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et la fermeture d'installations de fabrication d'exportation, a déclaré le président. L'impact sur les fournitures médicales et les systèmes médicaux sur de nombreux marchés a également été sans précédent.

Il a déclaré qu'Afreximbank travaillerait avec les banques multilatérales de développement qui avaient mis en place des programmes d'aide financière afin d'obtenir un soutien pour aider les pays africains à faire face aux chocs externes et aux crises néfastes résultant de la pandémie.

Afreximbank a une histoire de soutien aux économies africaines en temps de crise économique.

Au cours de la crise économique de 2015, il a mis en place une facilité de trésorerie commerciale anticyclique en vertu de laquelle il a décaissé plus de 10 milliards de dollars sur une base renouvelable pour permettre aux pays membres de s'adapter aux chocs économiques défavorables. Cette facilité a aidé les principales économies africaines à gérer cette crise et à se remettre rapidement.