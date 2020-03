Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid19 - Les députés cèdent 5% de leurs indemnités du mois de mars

Les représentants du peuple ont répondu à l'appel du Chef de l'État Alassane Ouattara, après son adresse à la nation le 23 mars, invitant à une union sacrée pour lutter contre le coronavirus. L'ensemble des députés constitués des représentants des groupes parlementaires Pdci-Rda, Vox Populi, Rassemblement et Rhdp, ont mis à la disposition du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le 25 mars, 5% de leurs indemnités du mois de mars.

D'un montant total de 30 millions FCfa, ce don a été remis au ministre Aka Aouélé par Amadou Soumahoro, le président de l'Assemblée nationale, à la salle des Pas perdus de l'hémicycle. Cette somme représente, selon le président du Parlement, leur contribution à l'effort de lutte contre la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. A en croire Amadou Soumahoro, l'institution qu'il dirige ne pouvait pas rester indifférente face à l'évolution de cette pandémie et sourde à l'appel du Chef de l'État pour lutter efficacement contre le Covid-19.

« L'Assemblée nationale se joint à l'effort de solidarité nationale en remettant un chèque de trente millions FCfa représentant 5% de leurs indemnités du mois de mars, en guise de contribution nationale pour la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays », a-t-il expliqué. Amadou Soumahoro a préconisé l'union pour venir à bout de ce virus. « Nous sommes convaincus que c'est avec le marteau de la solidarité que nous réussirons à briser la chaîne de contamination du virus et faire disparaître la pandémie dans notre pays », a-t-il affirmé. De plus, il a assuré le ministre de la Santé de l'engagement et de la détermination de l'Assemblée nationale à participer activement aux opérations de sensibilisation des populations.

Amadou Soumahoro a félicité Alassane Ouattara pour les mesures fortes et judicieuses annoncées et salué les agents de santé et les forces de sécurité pour leur dévouement à la tâche dans des conditions souvent difficiles, en vue de sauver la vie des citoyens. Il a invité chaque Ivoirien à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement pour venir à bout de cette « calamité sanitaire ». Saluant l'acte patriotique des députés, Dr Aka Aouélé, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, a adressé ses vifs remerciements au président de l'Assemblée nationale, aux représentants des groupes parlementaires et à tous les députés de Côte d'Ivoire.

Qui, à chacune des réformes majeures sur le secteur de la santé, ont toujours soutenu les textes de loi. Le ministre s'est dit heureux pour cet appui à la lutte contre cette pandémie qui a amené le monde entier a constaté sa fragilité. Il salué la maturité des députés ivoiriens qui ont compris que cette lutte nécessite une contribution de toutes les couches de la société. Pour rappel, il a indiqué que le Covid-19 a fait présentement plus de 421 290 cas positifs dans le monde dont 108 375 guéris et 18 804 décès. « En Afrique, plus de quarante pays sont touchés pour 1400 cas positifs dont 134 guéris et 60 décès. La Côte d'Ivoire dénombre à ce jour 73 cas confirmés entièrement pris en charge au service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Treichville avec trois cas de guérison », énumère-t-il. Pour lui, face à ces chiffres alarmants, la mobilisation ivoirienne doit être entière comme cela a été démontré au plus haut niveau de l'État avec les mesures prises par le Conseil national de sécurité (Cns) sous la haute autorité du Chef de l'État.

C'est pourquoi, il salue la mobilisation de tous les corps constitués et des couches socioprofessionnelles pour permettre la réduction de la pandémie et la mortalité liée au Covid-19.