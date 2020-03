Cote d'Ivoire: Carême - Le Chef de l'Etat offre des vivres à l'archidiocèse de Yopougon

Cent sacs de riz, vingt-cinq cartons d'huile de cinq litres, cinquante sachets de 4,5 kg de pâte alimentaire, dix sacs de sel, trois cartons de 25 kg de sucre, un carton de lait, de poudre de chocolat et un carton de Nescafé. C'est le don fait par le Président de la République Alassane Ouattara à la communauté catholique de la commune de Yopougon, le 25 mars.

Il a été remis par le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Coulibaly Issifou, représentant pour la circonstance le maire Gilbert Koné Kafana, à Mgr Jean Salomon Lézoutié, évêque de l'archidiocèse de Yopougon.

Selon le représentant de Gilbert Koné Kafana, ce geste est l'expression du soutien du Chef de l'État, du Premier ministre Gon Coulibaly et du gouvernement à la communauté catholique de la commune en cette période de jeûne.

Une action à travers laquelle le gouvernement souhaite qu'en cette période difficile du fait du coronavirus, la communauté catholique vive dans la quiétude et la paix son jeûne. Aussi, souhaite-t-il que dans cette situation, les chrétiens catholiques prient et sensibilisent les populations pour que la Côte d'Ivoire parvienne à vaincre ce mal. « C'est vrai que les regroupements sont maintenant interdits mais les prières individuelles, nous le savons, portent beaucoup, parce que c'est en ce moment qu'on est beaucoup plus concentré et qu'on a une grande foi en Dieu », soutient Coulibaly Issifou. Qui dit croire en l'organisation de la communauté catholique pour l'union de prière et la communication sur le Covid-19 en ce temps de carême.

Pour l'évêque de l'Archidiocèse de Yopougon, Mgr Jean Salomon Lézoutié, c'est un geste qui vient démontrer la solidarité du Président de la République et du Gouvernement avec les catholiques de Yopougon. Et ce, malgré le geste habituel que le premier magistrat de la commune fait chaque année aux fidèles de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.

Pour lui, Dieu, dans sa grande bonté, sait à quel point cette action est d'une grande portée pour ses « enfants », en ce temps de recueillement. C'est pourquoi, il a chargé Coulibaly Issifou de transmettre aux autorités ivoiriennes et au maire Gilbert Koné Kafana ses remerciements.