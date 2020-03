Angola: COVID-19 - La BPC garantit les salaires pendant la quarantaine

Luanda — La Banque d'épargne et de crédit (BPC) a garanti que le paiement des salaires, la réception des ordres de retrait et l'exécution des services du Trésor national sont garantis, tandis que les restrictions sur les services publics et / ou administratifs prévalent.

La garantie découle des mesures adoptées par le gouvernement, visant, entre autres, à éviter les regroupements de plus de 50 personnes, très notable dans les événements sportifs et culturels, visant la prévention contre la pandémie, qui affecte plusieurs pays dans le monde.

Dans un communiqué, la BPC précise qu'elle fermera certaines succursales qui ne remplissent pas les conditions de sécurité, assurant essentiellement le paiement des salaires et, en priorité, les services d'émission de cartes bancaires électroniques et internet banking (PBC Net).

Elle continuera également à recevoir des ordres de retrait, à effectuer des services de trésorerie nationale et à assurer les transferts nationaux et internationaux, y compris les crédits documentaires, l'émission et le chargement de cartes Visa et d'autres services essentiels.

Afin d'empêcher la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), la BPC restreint l'accès des clients dans ses succursales, pour éviter l'encombrement des personnes à l'intérieur des succursales, et qu'uniquement en cas de nécessité absolue que les clients doivent aller aux agences.

Les clients doivent privilégier l'utilisation de méthodes de paiement numériques via caisse électronique (Multicaixa Express, BPC-NET) dans les transactions nationales pour le paiement de biens et services, les frais de téléphone et les demandes de solde, entre autres disponibles sur ces plateformes.

L'adhésion à la carte électronique Express, une application pour Smartphones est une autre alternative à utiliser, pour éviter la contagion par ce virus, qui n'empêche pas les citoyens de contacter la BPC ou leur gestionnaire de compte, pour traiter les sujets d'intérêt particulier. Unitel Pour les mêmes raisons, l'Unitel conseille également aux utilisateurs d'effectuer la recharge sur les canaux numériques, tels que la caisse bancaire électronique, caisse bancaire expresse et les services bancaires par Internet, pour éviter la contagion par le nouveau Coronavirus (Covid-19), qui a déjà infecté trois Angolais.

Selon une note de cette institution parvenue mercredi à Angop, dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus en vigueur dans le pays, l'entreprise a adopté de nouvelles règles de service au public.

Parce que, pour éviter le surpeuplement des personnes à l'intérieur des Magasins, le service se fera en fonction de la disponibilité du guichet (désormais avec moins d'assistants /commis) et de manière échelonnée, en respectant la limite de distance de 1 mètre entre les Clients et les banquiers. Selon le communiqué de l'opérateur téléphonique, les clients peuvent également demander des éclaircissements sur les services de données et Internet, Pin et Puk, les équipements, les prix des produits et services, le solde et les recharges, les bonus et les frais, les campagnes et les promotions.