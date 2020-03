Maroc: Vaste campagne d'hébergement des sans-abri à Al Hoceima

Une vaste campagne d'hébergement des sans-abri dans un hôtel de la ville d'Al Hoceima a été lancée, lundi, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives annoncées par les autorités locales en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Ainsi, un premier groupe de plus de vingt-cinq personnes sans-abri et en situation de précarité ont été placées à l'hôtel "Amir Plage" situé à l'entrée de la ville.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid El Bouchraoui, l'un des participants à cette initiative, a indiqué que cette opération a pour but de préserver la dignité humaine et la protection de cette catégorie sociale vulnérable dans les circonstances que traverse le pays.

Il a ajouté que les personnes sans-abri dormiront à l'hôtel et bénéficieront des repas de la journée, à savoir le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, en plus des vêtements, des produits d'hygiène et des examens médicaux nécessaires.

Dans ce contexte, il a appelé les bienfaiteurs à la mobilisation et à l'engagement dans ces initiatives sociales et humanitaires, particulièrement dans cette situation à laquelle font face le Maroc et le monde, et ceci à travers le soutien des catégories vulnérables en mettant à leur disposition les produits alimentaires indispensables.

Cette initiative caritative et humanitaire a été organisée par l'hôtel "Amir Plage" à Al Hoceima, en coordination avec l'Association Ahad et les autorités locales.

Par ailleurs, 55 personnes qui étaient coincées à la gare routière ont été transportées, lundi, vers leurs villes, et ce à l'initiative de la province d'Al Hoceima.