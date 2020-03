Maroc: La médecine militaire à la rescousse dans la région de Marrakech-Safi

Le wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, a reçu, mardi au siège de la wilaya de la région, des cadres de la médecine militaire et ce, en vue de renforcer les centres hospitaliers en ressources humaines suffisantes pour prendre en charge tous les cas admis afin de contenir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette rencontre intervient dans le sillage des derniers développements de la situation épidémiologique mondiale, à savoir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), et conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'état-major des Forces Armées Royales (FAR) afin que les différents services et départements, dont la médecine militaire, prennent part à la mission de lutte contre cette pandémie.

Cette rencontre s'est déroulée en présence du général de brigade, Commandant d'armes délégué de la place de Marrakech, des représentants des services de sécurité, de la directrice régionale de la santé et des cadres médicaux.

A cette occasion, l'accent a été mis sur la mobilisation générale et la conjugaison des efforts des différents intervenants et parties concernées afin de juguler la propagation de cette pandémie et d'assurer la sécurité et la protection des citoyennes et citoyens, conformément aux Hautes instructions Royales.

Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'état-major général des FAR, a donné ses Hautes instructions afin que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civile à la délicate mission de lutte contre la pandémie de Covid-19, rappelle-t-on.