Maroc: Driss Lachguar salue la vision proactive de S.M le Roi, la responsabilité des citoyens et la mobilisation des institutions

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachgaur, a mis en valeur la manière avec laquelle le Maroc gère la crise du coronavirus qui a « frappé de plein fouet l'humanité toute entière ».

Dans une déclaration à la première chaîne Al Oula, le dirigeant ittihadi a salué en ce sens « la vision proactive de S.M le Roi Mohammed VI, la discipline et la responsabilité de nos concitoyens et la mobilisation de toutes les institutions » pour faire face à cette crise sans précédent, affirmant que « ce qui nous attend est dur ».

Pour cette raison, Driss Lachguar a exhorté « tous les concitoyens et toutes les institutions sous l'égide de S.M le Roi à assumer la responsabilité dans la lutte contre ce danger imminent ». Il n'a pas, par ailleurs, manqué de souligner l'importance du confinement et le devoir de chacun de limiter au plus ses déplacements, d'appliquer strictement toutes les consignes et les instructions et de se montrer solidaires les uns envers les autres en ce moment difficile. Et Driss Lachguar d'ajouter que vaincre cette épidémie ne peut se faire qu'avec « l'unité et la solidarité ».

En ce sens, le dirigeant du Parti de la Rose a lancé un appel à la contribution massive au Fonds spécial dédié à la gestion du coronavirus.

Il convient de rappeler que le Bureau politique de l'USFP a confirmé récemment la pleine implication de ses adhérents, chacun selon ses capacités, dans toutes les initiatives prises par l'Etat marocain pour faire face à cette crise inédite.