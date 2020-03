Ile Maurice: beSafeMoris - Une application gratuite avec des dernières informations sur le COVID-19

communiqué de presse

Le Ministre de la Technologie informatique, de la Communication et de l'Innovation, Mr Deepak Balgobin, a annoncé le lancement de BesafeMoris, une application mobile gratuite disponible sur IOS et Android, qui centralise les informations sur le Covid-19. C'était ce matin lors du point de presse quotidien du Comité national de communication sur le Covid-19 au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Cette application vise non seulement à communiquer les informations exactes et officielles sur le coronavirus mais également à prémunir la population contre les mésinformations et fausses nouvelles. Elle bénéficie de la collaboration de Mauritius Telecom et du ministère de la Santé et du Bien-être et peut être téléchargée dès aujourd'hui. Elle contient diverses rubriques telles que localisation et coordonnées des hôpitaux, hotlines, renseignements pratiques, foire aux questions, entre autres. Un site internet, Besafemoris.mu, a également été créé.

Au niveau sanitaire

Le directeur des services de santé au ministère de la Santé et du Bien-être, Dr Vasant Rao Gujadhur, a lui fait état de nouveaux cas positifs de Covid-19 à Maurice. A ce jour, le pays compte 52 cas confirmés.

Devant cette situation difficile, Dr Gujadhur a exhorté une nouvelle fois la population, en particulier les personnes âgées qui sont plus à risque, à rester à la maison. Dans cette optique, les personnels de santé âgés de 60 ans et les femmes enceintes ne travailleront pas dans les établissements de santé qui regroupent les cas de Covid-19 confirmés en vue de les protéger, a-t-il ajouté.

Le directeur des services de santé a aussi donné des consignes à ceux qui pensent êtes potentiellement infectés par le Covid-19, qui présentent des symptômes de la maladie ou qui ont été en contact avec des personnes infectées. Il les a enjoint à s'auto-isoler dans leur maison et à se tenir à l'écart des autres membres de la famille pour éviter de transmettre le virus.

D'autres directives à respecter incluent:

Demeurer, manger et dormir seul dans une pièce de la maison ;

Aérer la pièce en ouvrant les fenêtres ;

Garder une distance d'au moins deux mètres avec les autres personnes ;

Porter un masque et se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;

Désinfecter les toilettes et la salle de bain après chaque utilisation ;

Utiliser les ustensiles et couvert différents ;

Boire de l'eau, et faire de l'exercice, si possible ;

L'ordre public sous le couvre-feu sanitaire

Le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo, a parlé des efforts déployés par les forces de l'ordre pour lutter contre le Covid-19. Il a sévèrement condamné les agissements d'un groupe de personnes qui s'est attaqué à un supermarché à Vallée des prêtres et y a volé des marchandises. Une personne a été arrêtée subséquemment et d'autres arrestations suivront.

Concernant les vidéos de brutalités policières circulant sur les réseaux sociaux, il a rassuré le public que l'enquête se fait dans la transparence et que les actions appropriées seront prises. Le DCP a demandé à la population de rester courtois et respectueux envers les effectifs de la police et d'arrêter de mettre la vie des autres en danger en faisant fi du couvre-feu. 175 nouvelles personnes ont été verbalisées hier pour avoir violer le couvre-feu.

Approvisionnement en denrées alimentaires

Pour sa part, le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, a déclaré que la distribution des 35 000 colis alimentaires à l'intention des familles vulnérables inscrites sur le registre social a débuté ce matin, et que l'Agricultural Marketing Board s'assure de la livraison de légumes frais dans les centres d'accueil pour enfants.

Selon Dr Joomaye, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice rencontre aujourd'hui les propriétaires de supermarchés en vue de mettre en place des services de livraison de denrées alimentaires à domicile pour toute la population. Le public sera informé des modalités ultérieurement.