Algérie: Saint-Etienne - Ryad Boudebouz fait une promesse aux supporters

Entre Ryad Boudebouz et les supporters de Saint-Etienne, c'est désormais le grand amour. En un soir, l'international algérien a changé sa relation envers les fans du club. Critiqué pour ses performances, le milieu offensif a inversé la courbe sur un but splendide qui envoie son équipe en finale de la Coupe de France. Et depuis, la situation est rétablie et les deux parties s'entendent à merveille.

Bien que l'heure soit grave actuellement en raison du Covid-19, les supporters de Saint-Etienne se remémore ce but décisif qui qualifie l'équipe pour la finale de la Coupe nationale 38 ans après. Au point où, l'ancien joueur du Bétis Séville est inondé par des messages.

Sur son compte Instagram, Boudebouz a remercié les Inconditionnels des Verts tout en leur faisant une grande promesse à la reprise.

« Je vous dis un grand merci pour les centaines de messages que je reçois. Je vous remercie sincèrement pour tout le soutien que vous m'apportez. Vos mots me donnent encore plus envie de me dépasser quand nous reprendrons, je l'espère », a-t-il déclaré.

Le joueur de 30 ans voudrait revoir les fans en très grande forme. Alors, il n'a pas hésité à y aller de son mot de sensibilisation pour éviter la contamination du Covid-19 : « Il est important de respecter les règles qui nous sont imposées. Restons chez nous. Il n'y a que comme ça que nous éviterons la propagation de ce virus ».

Ryad Boudebouz a désormais une grosse pression. Réédité les mêmes exploits afin de permettre aux Verts de se maintenir à la fin de la saison.