Sénégal: Saly-Portudal - Don de materiel medical, de produits antiseptiques et de denrées alimentaires - Ousmane Guèye «confine» des centaines de talibés

Ousmane Guèye, le maire de Saly-Portudal, a mis en branle hier, mardi, un des pans de son implication dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi ,il a remis à son infirmier-chef de poste de santé, aux imams, maîtres coraniques et autres responsables des daaras, du matériel médical, des produits antiseptiques et des denrées alimentaires (riz, huile) d'une valeur de 14 millions de francs.

A l'en croire, sa démarche vise en grande partie le confinement des talibés de Saly-Portudal dans les «daaras» afin de les protéger de la contamination et de la transmission en les empêchant de sortir et de circuler. Le maire de Saly-Portudal entend par une démarche originale participer davantage à la campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Il a loué auparavant l'organisation des maîtres coraniques de Saly qui ont gagné depuis une bataille, celle de ne plus voir circuler des talibés à partir de 21 heures.

Pour lui, la Fédération des daaras, des imams et maîtres coraniques de Saly-Portudal a pris depuis l'initiative de mette en place un plan dynamique afin de fixer les talibés dans les daaras et ceci au lendemain de la réunion de crise diligentée par le préfet de Mbour, Mor Talla Tine. Ceux-ci ont obtenu par ailleurs des soutiens à la suite d'une rencontre tenue avec l'équipe municipale. Les besoins ciblés ont été diligentés grâce à la bienveillance du conseil municipal. Le docteur Fatma Fall, médecin-chef du district sanitaire de Mbour a loué cet acte de haute portée sociale dans le cadre de la lutte contre Covid-19.

A l'en croire, le maire de Saly répond toujours présent aux préoccupations des populations en matière de santé et les dispositions prises permettent de mieux surveiller les groupes de talibés. Elle n'a pas manqué de rappeler que la lutte contre Covid-19 doit être l'affaire de tous et si chacun s'implique, on va gagner la guerre.

L'imam Abdourahmane Seck, au nom de sa fédération, a loué le geste du maire et a invité au respect des recommandations faites pour lutter contre le coronavirus. Selon lui, le prophète de l'Islam a été le premier à enseigner aux fidèles des dispositions pratiques en matière d'hygiène et de propreté pour contrer la maladie ou sa propagation.