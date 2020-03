Congo-Brazzaville: Littérature - « Face à la mer », un roman d'amour et de relations humaines

L'ouvrage « Face à la mer », publié aux éditions de la Flevitude, est une œuvre très émouvante et sensationnelle d'une centaine de pages dans laquelle Rita Fabienne met en exergue l'amour.

L'auteure de "Face à la mer" relate une histoire d'amour pleine d'émotion. Une histoire qui nous apprend à écouter le silence de notre cœur, et à dompter nos émotions avec une bonne note. En effet, il s'agit du récit d'une jeune fille de 22 ans, Rolande, habitant à Brazzaville avec sa mère, qui va passer quelques semaines de vacances chez son père qu'elle n'a pas vu depuis quatre ans dans une ville océane, Pointe-Noire. Elle prend très vite plaisir de se retrouver face à la mer, où elle finit par faire une connaissance bouleversante, jusqu' avoir un coup de foudre pour un bel inconnu mystérieux qu'elle a croisé au bord de la plage. Ce coup de foudre va se transformer en un amour dévastateur, égoïste.

Rita Fabienne révèle que c'est une histoire forte que chacun a ressentie, mais qui reste tacite, c'est un amour où il n'y a pas de sexe ni de bisous.

Extrait « Je prie Dieu, je lui ai rappelé notre accord, la promesse qu'il avait réussi à tenir jusqu'avant que Tony ne débarque et ne fasse tout chambouler. Il ne me laissait pas l'avoir tout à moi et ne l'éloignait non plus. C'était comme si nous étions coincés dans un espace parallèle (...) ne durait jamais, il m'avouait de plus en plus ses sentiments et déclarait avoir besoin de moi puis disparaissait peu après comme si mes mains lui faisaient autant de mal que ça me faisait à moi, il ne me restait plus beaucoup de temps à Pointe-Noire et jusqu'alors je n'étais pas toujours très sure de comprendre ce qui se passe entre nous, c'était plus que jamais à lui d'en décider. », déplore l'héroïne, Rolande dans l'un des paragraphes de ce livre.

Rita Fabienne compare, d'une part, la manière dont un africain et un occidental expriment leur amour et, d'autre part, la façon dont cet amour était pratiqué à l'époque de nos parents et celle d'aujourd'hui. Selon elle, si pour un africain, dire « je t'aime » à sa femme et la couvrir de cadeaux peut être vu comme un signe de faiblesse, pour un occidental, l'acte est tout à fait naturel.

« Nos mères à l'époque arrivaient à vivre longtemps avec nos pères, sans se plaindre d'un quelconque manque d'affection de la part de ces derniers, peut-être parce que, à cette époque-là, les mœurs étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les attentes des uns envers les autres étaient différentes. Aujourd'hui, la jeune femme africaine réclame de petits cadeaux, des déclarations d'amour et bien d'autres choses alors que la femme africaine de cette époque ne se contentait que de trouver un homme qui pouvait l'honorer, la valoriser aux yeux des siens. Elles pouvaient être deux ou trois à partager un même foyer conjugal sans problème, vivant en harmonie. », a-t-elle fait savoir tout en ajoutant : « Le manque d'affection et de sincérité en amour chez les africains s'installent aujourd'hui à cause de tous ces changements, de ce brassage interculturel qui s'imposent à nous à travers la télévision qui joue un rôle prépondérant. La culture occidentale étant la plus véhiculée par les médias influence la conception amoureuse des Africains », a indiqué l'écrivaine

La jeune écrivaine, Rita Fabienne Lonkoga est originaire des deux Congo, « Face à la mer » est son premier roman.