Afrique: Le FMI lance un inventaire des mesures que les gouvernements prennent en réaction à la COVID-19

Washington -- Partout dans le monde, les gouvernements prennent des mesures décisives pour limiter les répercussions humaines et économiques de la pandémie de COVID-19. De nombreux pays ont pris des mesures exceptionnelles de politique monétaire et budgétaire.

« Ces mesures sont plus que bienvenues et essentielles, et il faudra aller plus loin encore. Nous lançons aujourd'hui un nouvel inventaire des mesures prises, afin d'aider nos pays membres à être mieux informés de l'expérience des autres pays en matière de lutte contre la pandémie et d'adaptation de diverses politiques et pratiques à leur situation et leurs besoins particuliers. Le partage de connaissances sur la COVID-19 nous permet à tous d'affronter plus efficacement la crise », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI.

Cet inventaire résume les principales mesures prises en date du 24 mars 2020. L'inventaire n'est pas destiné à établir des comparaisons entre pays membres, car la riposte dépend de la nature du choc et de circonstances propres à chaque pays. Il met l'accent sur les mesures particulières qui viennent en complément des dispositifs de protection sociale et régimes d'assurance existants.

L'inventaire des mesures prises comprend dans un premier temps le G-20 et les institutions européennes. D'autres pays y seront bientôt ajoutés et les informations seront régulièrement actualisées.