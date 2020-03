Ethiopie: Condoléances de la Direction d'Armée de l'Ethiopie dans la Mort du Ministre de la Défense

Khartoum — - Le Ministre éthiopien de la Défense, Lemma Megersa et le Chef d'Etat-Maj, le Gén. Adem Mohamed, ont adressé leurs Condoléances et leur Sympathie au Peuple Soudanais, à ses Dirigeants et aux Forces Armées à la Mort du ministre de la Défense, le Lt-Gén. Jamal-Eddin Omer Mohamed Ibrahim, décédé hier à Juba.

La Direction de l'Armée éthiopienne a souligné le rôle du Défunt dans la Consolidation et le Développement des Relations de Coopération Militaire entre les deux Pays Frères dans divers domaines.

Au cours de l'Appel Téléphonique reçu par le Chef d'Etat-Maj, le Lt-Gén. Mohamed Osman Al-Hussein, du Ministre éthiopien de la Défense et le Chef d'Etat-Maj dans le Deuil du Défunt Ministre de la Défense, il a, à son tour, exprimé ses Remerciements et son Appréciation pour leurs Nobles Sentiments, demander à Allah, le tout puissant, Miséricorde et Pardon au Défunt.