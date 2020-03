Mali: Lutte contre les effets du Covid-19 - La Banque mondiale et le FMI appellent à suspendre le remboursement des dettes aux pays Ida

Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont présenté la déclaration commune suivante au G-20 concernant un allégement de la dette pour les pays les plus pauvres.

Selon ces deux organisations, la poussée épidémique liée au coronavirus aura vraisemblablement de graves conséquences économiques et sociales pour les pays Ida, où vivent un quart de la population mondiale et deux tiers des personnes en situation de pauvreté extrême.

«Avec effet immédiat, et conformément à la législation nationale des pays créanciers, le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international appellent tous les créanciers bilatéraux officiels à suspendre les remboursements de dette réclamés aux pays Ida qui sollicitent un délai de grâce. Ceci aidera les pays IDA à répondre à leurs besoins immédiats de liquidité pour faire face aux difficultés posées par la propagation du coronavirus et donnera le temps nécessaire pour évaluer les conséquences de la crise et les besoins de financement pour chaque pays », lit-on dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Les deux organisations invitent les dirigeants du G-20 à confier au Groupe de la Banque mondiale et au Fmi le soin de mener ces évaluations, en dressant notamment la liste des pays dont la situation d'endettement est intenable, ainsi que de préparer à l'intention des créanciers bilatéraux officiels des propositions de mesures détaillées pour répondre aux besoins de financement et d'allégement de la dette des pays Ida. « Nous demanderons l'approbation de ces propositions auprès du comité du développement lors des réunions de printemps, les 16 et 17 avril », précise-t-on.

Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international estiment qu'il est impératif à ce stade d'assurer aux pays en développement que le monde est à leurs côtés et d'envoyer un signal fort aux marchés financiers. La communauté internationale apprécierait l'appui du G-20 au présent appel à l'action.