Sénégal: Collectif des étudiants sénégalais à wuhan - «Nous avons surmonté les étapes une à une»

Le Collectif des Etudiants sénégalais à Wuhan lance un appel solennel à l'unité, un appel à la cohésion nationale et internationale en tant que dignes fils de la Nation sénégalaise, pour une éradication rapide et totale du fléau que représente le covid19.

C'est avec un profond sentiment d'humilité mais aussi de haute conscience devant l'ampleur de la tâche et de la gravité de la situation que le Collectif des Etudiants sénégalais à Wuhan invite l'ensemble des populations à l'unité, à la cohésion et à la discipline pour vaincre cette pandémie,Le Collectif témoigne toute sa gratitude à l'endroit de tous les peuples, de toutes les autorités sénégalaises, chinoises et d'ailleurs, de toutes les bonnes volontés souvent anonymes qui participent à la lutte.

Le Collectif exprime sa compassion à l'endroit des familles de toutes les victimes de cette calamité. Paix à leurs âmes. Nous, sénégalais à Wuhan nous ne les oublierons jamais dans nos prières. Nous avons traversé une épreuve et en surmontons les étapes une à une grâce à l'aide de Dieu.

Le Collectif manifeste sa reconnaissance envers toutes les personnes qui leur ont manifesté leur soutien moral, leur appui financier et leur ont permis de tenir debout et stoïques. Grâce à cette présence, cette marque de considération et d'affection, nous les sénégalais actuellement à Wuhan nous nous portons bien. Mais notre santé n'a aucune valeur si notre mère patrie est infectée, affectée et malade.

Monsieur le président de la République, nous avons mesuré et apprécié la force de votre message qui porte réconfort et appelle à la discipline, à la résilience, à la solidarité dont des sénégalais ont tant besoin. Oui, seul un bloc uni et soudé dans le sacrifice et l'abnégation vaincra ce fléau du siècle.

Puisons dans le vivier de ressources morales, de valeurs ancestrales de notre cher Sénégal fort connu pour son sens élevé de l'honneur, de l'engagement, de sacrifice suprême lorsque le combat l'exige. Liés comme les bois d'un fagot, nous serons à la hauteur pour porter la flamme victorieuse et salvatrice.

L'heure est à la défense de la mère patrie. Le Collectif exhorte les sénégalais de tous bords, pouvoir comme opposition, à faire preuve de haute citoyenneté et de patriotisme sans faille, durant cette crise dont l'issue ne dépendra que de nos comportements responsables. Le covid-19 nous a eu par surprise mais respectueux des consignes et unis, aisément nous le vaincrons.

Par ailleurs, dès que le confinement de Wuhan sera levé le Collectif a pris la décision de se muer sous le sceau du bénévolat et du volontariat en cellule d'écoute, d'assistance et d'appui psychologique voire matériel financier logistique à la disposition de toute autorité de toute société de toute personne engagée dans la lutte contre le virus.

Que Allahou SWT dans son infinie miséricorde nous protège nous assiste et nous sauve.