Sénégal: Athlétisme - Jean-Robert Bezara confiné au Centre de Dakar

Sur les onze pensionnaires du Centre international d'athlétisme de Dakar, quatre athlètes ont pu rejoindre leur pays et sept sont encore en attente de la réouverture de leurs frontières.

Avec la pandémie de coronavirus, le Malgache Jean-Robert Bezara, pensionnaire du Centre international d'athlétisme de Dakar (CIAD), est bloqué au Sénégal. « Cela fait deux semaines que le centre et le stade sont fermés. Nous ne pouvons plus sortir et nous poursuivons les entraînements en faisant du vélo et du renforcement musculaire en salle.

Après l'annonce du Comité olympique international sur le report des Jeux olympiques en 2021, la Confédération africaine d'athlétisme a également décidé de reporter les Championnats d'Afrique séniors en 2021. Cette année, le risque d'une saison blanche n'est pas à écarter. Nous attendons la réouverture du ciel malgache pour pouvoir rentrer au pays » a annoncé Bezara. Sur les onze pensionnaires du centre, quatre ont pu rejoindre leur pays et sept sont encore en attente de la réouverture de leurs frontières.

Après le renouvellement de sa bourse de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones (CONFEJES), Bezara est revenu au CIAD pour la préparation olympique en novembre 2019. L'athlète du club HTTA Diana a rejoint pour la première fois le centre de Dakar le 11 décembre 2018. A la suite d'une blessure aux ligaments et genoux, il est rentré au pays en juillet 2019. Cet athlète spécialiste du 400 m et 400 m haies a été choisi par la Fédération malgache d'athlétisme pour intégrer le centre.

Dans le passé, plusieurs athlètes ont été déjà sociétaires du CIAD, à savoir Rosa Rakotozafy, double championne d'Afrique en 100 m haies, Berlioz Randriamihaja, champion d'Afrique au 110 m haies, ou bien Yvon Rakotoarimiandry, champion de France 2001 de 400 m haies.