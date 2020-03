Cote d'Ivoire: Covid 19 - Industrie touristique - Siandou Fofana fait dons de plusieurs de kits de sécurité sanitaire

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs a procédé, le mercredi 25 mars, à une remise de Kits de protection et de produits hygiéniques pour soutenir le secteur dans son offensive contre la pandémie du Coronavirus.

C'est un Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, résolu à mener une lutte contre la propagation de la pandémie virale du Covid 19, qui a fait un important don aux opérateurs du secteur directement sinistré par cette situation. En effet, à son cabinet, le mercredi 25 mars, il a fait don de 4000 cache-nez, 4000 gants, 3500 gels hydro-alcooliques, 3500 savons liquides et 500 seaux aux faîtières ainsi qu'à d'autres corps de métiers. Une action qui intègre la stratégie sectorielle de son département dans le droit fil du Gouvernement pour contrer la pandémie, tout en faisant acte de solidarité.

À juste titre, ce don qui fait suite à une réunion du Comité de crise qu'il a instauré, émane des directives faites au Fonds de développement touristique (FDT) d'acquérir ces kits hygiéniques dans sa mission régalienne d'appui et d'assistance aux opérateurs du secteur. Ces kits, au dire du Ministre Siandou Fofana, qui soulageront, en premier lieu, les hôtels et entreprises de tourisme encore ouverts, seront aussi dispatchés à des formations sanitaires, brigades de gendarmerie et commissariats de police, ainsi qu'à des administrations du tourisme et à des marchés.

Toutes choses qui, à l'en croire, participe de la conjugaison des efforts et sacrifices de tous face à cette guerre contre la pandémie virale et, éviter ainsi que l'Afrique connaisse le pire, et la Côte d'Ivoire aussi, pour paraphraser l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Et d'arguer que son département ministériel, dans une solidarité de tous les instants avec les acteurs continuera tant que possible à les accompagner et anticipe, d'ores et déjà, les scenarii post-crise pour juguler le sinistre que vit déjà l'écosystème touristique national et mondial.

À juste titre, les présidents des faîtières, Mamadou Diomandé de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire (Fenitourci), et Diby Lolo de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (Fnih-Ci), parlant au nom de leurs pairs ont salué ce geste salvateur.