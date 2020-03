Algérie: Riyad Mahrez - L'Algérien n'est pas à vendre!

Arrivé à l'été 2018 pour la somme de 68 millions, Riyad Mahrez a alterné entre le très bon et le moins bon jusqu'à aujourd'hui.

Pas toujours titulaire l'année dernière en raison de la forte concurrence sur les ailes, il a cependant été un bon supersub pour Pep Guardiola, avant de profiter cette saison, de la lourde blessure de Leroy Sané pour obtenir plus de temps de jeu. En Premier League, il a marqué sept buts et délivré huit passes décisives en 23 rencontres, un bilan très honorable, qui attirerait le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

« Il y a un intérêt de la part de certains clubs à recruter Riyad Mahrez, mais nous n'avons aucune intention de le libérer », a déclaré Manchester City, cité par le journal anglais « The Sun ». En effet, le journal britannique « The Sun », a annoncé que Riyad Mahrez avait reçu plus d'une offre pour quitter le stade Al-Ittihad au cours de l'été prochain, mais l'administration de Manchester City ne prévoit pas de vendre la star algérienne.