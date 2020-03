Afrique: Coronavirus - Vers un décalage de la CAN 2021?

Le secrétaire général par intérim de la CAF n'écarte pas l'idée de déplacer la CAN 2021 à plus tard si les calendriers viennent à être bousculés.

La Confédération Africaine de Football pourrait décider au mois d'avril de reporter de quelques mois la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Prévu dans un premier temps à l'été 2021, ce tournoi avait été avancé aux mois de Janvier et février à cause de la programmation par la FIFA de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs 2021 au mois de juin.

Après la Copa America et l'Euro voire même les Jeux Olympiques, une autre compétition semble vouée à être reportée. La Coupe d'Afrique des Nations doit se disputer à l'été 2021. Or, le chamboulement des calendriers pousserait à revoir ce timing pour les mois à venir. Les journées de qualifications reportées, difficile de prévoir quand et comment elles seront jouées. Alors, Abdelmounaim Bah se montre très mesuré sur les prochaines échéances.

Le secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF), Abdelmounaim Bah, n'a pas écarté l'idée de décaler le coup d'envoi de la phase finale de la CAN 2021, prévue au Cameroun (9 janvier-6 février), en raison des perturbations dans le calendrier causées par le coronavirus.

Le secrétaire général par intérim explique sa crainte sur la tenue de la CAN.

« En raison de la pandémie du Covid-19 qui touche pratiquement le monde entier, la CAF a décidé de reporter les 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021 qui devaient se jouer en mars, de même que le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, réservé aux joueurs locaux, prévu initialement au Cameroun du 4 au 25 avril. Nous espérons que dans les prochaines semaines ou mois, cette crise soit derrière nous et que tout soit sous contrôle. Si à ce moment-là on juge que toutes les conditions sont réunies, on le jouera en 2020. On ne prendra aucun risque. On ne jouera que dans les meilleures conditions. C'est clair que le CHAN et la CAN se joueront au Cameroun. Il n'y a pas de délocalisation à l'étude. Le CHAN sera bien au Cameroun et on l'espère en 2020 », a-t-il souligné au Caire.

Par conséquent, la réunion qui sera tenue par le Comité d'urgence de la CAF au début avril sera déterminante à ce sujet.