Cote d'Ivoire: Coronavirus - 18 italiens entrent frauduleusement au pays

Fuyant le Covid-19, dans leur pays, 18 italiens sont entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. Entrés certainement, par la frontière maritime, ils ont été aperçus ce jeudi 26 Mars dans un village de Sassandra et seraient en route pour Abidjan.

L'information a été livrée ce 26 mars, par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Transports, chargé du transport maritime, Philippe Legré. C'était au cours d'une cérémonie de remise d'équipements à la police maritime, organisée au bureau annexe des Affaires maritimes, aux deux-Plateaux.

Selon le secrétaire d'Etat, Philippe Legré, ces 18 italiens ont transité par deux autres pays également touchés par le Covid-19, avant d'entrer en Côte d'Ivoire. « Avant d'entrer en Côte d'Ivoire, ils ont transité par l'Espagne et le Maroc. Ce qui veut dire qu'ils y a de fortes chances qu'ils soient atteints du virus du Covid-19. Nous avons donc saisi le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, ainsi que celui de la sécurité et de la protection civile, afin qu'ils soient mis en quarantaine », a-t-il affirmé.

A propos des équipements offerts par le secrétaire d'Etat, en charge du transport maritime, il s'agit de deux quads ( motos à 4 roues) et de quatre véhicules de type 4X4.

« Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le Chef de l'Etat, dans la lutte contre le Coronavirus. Il s'agit concrètement de renforcer les capacités de la direction générale des Affaires maritimes et portuaires, afin de permettre aux éléments d'effectuer avec efficacité leur mission. Je vous exhorte à sillonner les plages, les ports, les quais d'embarquement et de débarquement, et à jouer votre partition, en vue de briser la chaîne de contamination de cette maladie », a-t-il insisté. Avant d'ajouter : « Restez vigilants, travaillez avec sérieux et rigueur. Il y va de la vie du pays et des populations ivoiriennes ».

Pour sa part, le Colonel Julien Kouassi, représentant le directeur général des affaires maritimes, a exprimé sa gratitude au secrétaire d'Etat, et lui a promis d'en faire bon usage.

Le matériel sera réparti entre les différents arrondissements des affaires maritimes d'Abidjan et de San Pedro.