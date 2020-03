Sénégal: La peur et le virus de l'indiscipline

Le Sénégalais est bon. Il est généreux. Il a le sens de l'hospitalité ; sa «téranga» légendaire a fait le tour de la planète. Mais quand il s'agit de discipline, il est loin derrière. Il ne boxe pas dans la même catégorie que le Chinois, le Japonais... Normal, on a chopé le virus de l'indiscipline, une tare bien sénégalaise, et nos comportements de tous les jours, dominés par l'incivisme, le laxisme le démontrent.

Beaucoup de Sénégalais sont même allés jusqu'à penser que face à cette indiscipline tenace, un régime dictatorial ferait l'affaire. Eh bien, le coronavirus a démontré que ce n'était point pas nécessaire. Du moins pour l'instant.

La peur d'attraper cette pneumonie virale et d'en mourir a presque fait le travail. Depuis que cette pandémie qui a décimé la Chine, l'Italie, la France, l'Iran, s'est infiltrée dans notre cher pays ; nous qui pensions être immunisés de droit et de fait contre le virus, avons quelque peu changé de comportements ; même si on note encore de la résistance.

Quand on a compris que le coronavirus a confiné près de deux milliards de personnes chez elles, paralysant une grande partie de la planète, on a fini par se rendre compte que la situation était grave, que l'indiscipline était le terrain de prédilection pour l'éclosion de la pandémie. La peur réduit l'espace de pensée. On a alors commencé à adopter les gestes d'hygiène et à veiller à la scrupuleuse application des consignes de prévention. La peur de contamination a généré des comportements individualistes et notre corps, comme par enchantement, est devenu très choyé. Trop même.

Le voile de l'angoisse a enveloppé le pays et la peur de contracter le virus a vidé les rues. Dakar, d'habitude bondé et bouché, est devenue une ville fantôme, vit au ralenti. On ne voit même plus les moutons et chats trainer.

Dans les quartiers, d'impressionnantes files d'attente très «disciplinées» d'ailleurs apparaissent tous les matins devant les boulangeries ; même si la règle de distanciation d'un mètre n'est pas souvent respectée, l'entrée se faisant au compte-gouttes. Le même phénomène se répète devant les supermarchés et banques. Le transport en commun continue de fonctionner, les transporteurs s'adaptant aux limitations imposées depuis plusieurs jours déjà afin d'éviter les concentrations, donc les contacts. Il n'y a plus de rassemblement, on parle rarement, les policiers verbalisent peu.

Alors que le nombre de malades augmente de façon exponentielle, le Sénégal s'est aligné sur les mesures drastiques prises par beaucoup de pays en déclarant d'urgence pour contrer l'épidémie du Covid-19 et en instaurant le couvre-feu. Aux grands maux, les grands moyens ! Il est désormais interdit de sortir de chez soi de 20 heures à 6 heures, sauf les personnels spécifiquement autorisés par l'arrêté. Sans doute un moyen pour le gouvernement de préparer les esprits à un confinement (d'aucuns ont écarté la perspective d'un confinement généralisé).

Avec ces nouvelles mesures, le mot d'ordre est pourtant clair. Tout le monde reste chez lui. Malheureusement, elles n'ont pas été assez dissuasives. Comme il fallait s'y attendre, d'aucuns ont bravé l'interdit, n'ont pas respecté l'obligation de rester à la maison. C'est le contraire qui aurait étonné !Au regard de la situation actuelle, on devrait bien s'inspirer de l'exemple des Chinois ou Italiens qui ont montré une discipline remarquable dans l'application des dispositions de leurs gouvernements qui leur ont imposé, pour leur bien, le confinement.

Dans cette lutte contre la propagation du Covid-19, la discipline pourrait bien être la voie du salut. Et la pandémie a montré qu'on est capable de s'auto-discipliner quand on le souhaite. Il est donc de notre intérêt de faire preuve de conscience, d'intelligence et de subtilité pour échapper à cet ennemi dangereux et invisible qui nous guette à chaque coin de rue pour nous terrasser et nous envoyer six pieds sous terre.