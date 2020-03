Ile Maurice: Covid-19 - Le nombre de cas positifs grimpe à 81 à Maurice

communiqué de presse

Le nombre de cas positifs de Covid-19 à Maurice a bondi, passant de 48 à 81 entre hier et aujourd'hui. Rodrigues n'a enregistré aucun cas à ce jour.

Ces chiffres ont été donnés par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth,dans une conférence de presse ce soir. Vu que l'hôpital de Souillac est arrivé à saturation, l'établissement hospitalier ENT prendra en charge les nouveaux patients atteints du Covid-19.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des facilités suffisantes et les soins nécessaires pour le traitement médical des patients. 20,000 kits de dépistage ainsi que des équipements sont rentrés hier, et une autre cargaison de 10 000 tests sera au pays ce samedi. L'ambassade de Maurice en Chine travaille actuellement à rassembler des équipements et fournitures médicaux additionnels qui seront envoyés à Maurice incessamment.

Saluant les citoyens qui respectent les directives de confinement et les règles essentiels d'hygiène, M. Jugnauth a rappelé que le moyen le plus efficace de freiner la propagation du coronavirus est de rester à la maison. Il a réitéré son appel à toute la population à continuer à collaborer, tout en rappelant à l'ordre certains irresponsables qui mettent la vie de leur famille en danger.

Le chef du gouvernement a souligné que toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour protéger la population et faire en sorte que ce temps de confinement soit le moins pénible possible. Parmi ces mesures, se trouve la distribution de vivres pour les plus vulnérables, qui a débuté ce matin. Déjà,66 maisons de retraite et 20 abris du ministère de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille ont reçu les colis alimentaires.

Il y a aussi la création d'une plateforme pour l'achat et la livraison à domicile de produits de base pour le public, suite à la fermeture des supermarchés, boulangeries et boutiques. A cet effet, M. Jugnauth a tenu à saluer tous les acteurs et partenaires qui collaborent aux efforts déployés dans cette lutte pour protéger la population.

Evoquant les vidéos de brutalitéspolicières qui circulent sur le Net, M. Jugnauth a lancé une sévère mise en garde contre ces violences. « La force policière fait un travail formidable en ces temps difficiles et je m'attend à ce qu'elle reste ferme à l'égard des contrevenants ; toutefois je ne tolèrerai aucun dérapage », a soutenu le Premier ministre. Il a ajouté que les policiers qui eux-mêmes enfreignent les loisseront sanctionnés et des actions immédiates initiées.

Concernant les fausses nouvelles, rumeurs, désinformations qui sont véhiculées par des personnes voulant nuire à la paix sociale dans le pays, M. Jugnauth a rassuré la population que le gouvernement demeurera transparent dans toute sa communication sur la situation du Covid-19à Maurice, d'où les points de presse réguliers.

Le Premier ministre a en outre déclaréque pour maintenir l'ordre et éviter les tentatives de vols et d'actes de désordre, les dispositifs de sécurité ont été renforcés et les policiers quadrilleront le pays.