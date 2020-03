Ile Maurice: Covid-19 - Une plateforme en ligne mise en place pour pourvoir aux premières nécessités de la population

communiqué de presse

Le ministère du Commerce et de la Protection des Consommateurs, en étroite collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ile Maurice, les commerçants et les importateurs, ont mis en place un système de distribution de produits de première nécessité à domicile pour le public en général.

Cette annonce a été faite par le ministre du Commerce et de la Protection des Consommateurs, M. Yogida Sawmynaden, lors d'une conférence de presse cet après-midi au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Ainsi, six entreprises ont mis à la disposition des Mauriciens leur plateforme de vente en ligne, notamment TheShop.mu,priceguru.mu, shopwise.mu, ordermanze.mu, et dreamprice.mu. La plateforme sera opérationnelle demain et le public pourra y accéder via le site internet de la MCCI - mcci.org.

Les Mauriciens pourront y passer leur commande en ligne pour des produits alimentaires, sanitaires, de nettoyage, de soins personnels et pour bébés qui leur seront ensuite livrés graduellement. Des numéros de téléphones seront aussi communiqués pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'achat en ligne. 200 véhicules et les services de la poste s'attelleront à la livraison des produits à travers le pays.

Selon M. Sawmynaden, cette initiative permettra de limiter les contacts humains et empêcher la transmission à grande échelle de la maladie de même que de fournir à la population un moyen d'acquérir les denrées de base et de première nécessité.Les autres entreprises de grande distribution sont invitées à rejoindre cette initiative. Le ministre a appelé à la compréhension, patience et collaboration de la population quant au respect des mesures d'hygiène et au délai de livraison des produits.

« Il n'y a aucune pénurie de produits à Maurice,y compris les bouteilles de gaz ménager », a également insisté M. Sawmynaden. Il a déploré le comportement de certaines personnes qui, malgré les nombreux appels à des attitudes responsables, ont fait des files attentes dans les stations de service pour l'achat de bonbonnes de gaz ménager.

Pour arrêter cet achat de panique, le ministre a affirmé que seules des bonbonnes de recharge de gaz ménager seront désormais vendues.