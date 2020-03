Cote d'Ivoire: L'UDCY propose le confinement total et immédiat des populations

La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, fait face à la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19).

Depuis la détection du premier cas dans notre pays sur un compatriote ayant séjourné en Italie au début de ce mois de mars 2020, notre pays dénombre aujourd'hui 85 cas conformément au point fait par les autorités compétentes, le 24 mars 2020 et cela en seulement deux (2) semaines, soit une moyenne de six (6) contaminations par jour, rien que pour les cas détectés.

Au regard de cette situation préoccupante et alarmante, les autorités compétentes, avec à leurs tête, son Excellence Monsieur le Président de la République, ont pris une série de treize (13) mesures complémentaires lors du Conseil National de Sécurité extraordinaire (CNS), le 16 mars 2020.

Ensuite, dans le but de toujours sauvegarder la vie des populations, le Chef de l'Etat a présidé un Conseil présidentiel le 23 mars 2020, puis adressé un message à la Nation dans lequel il a annoncé huit (08) mesures additionnelles que sont :

1- La fermeture de tous les maquis et restaurants à compter du lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle ;

2- L'instauration d'un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin, à compter du mardi 24 mars ;

3- La régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays ;

4- Le confinement progressif des populations par aire géographique, en fonction de l'évolution de la pandémie ;

5-La création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance ;

6- Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national ;

7- La détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades ;

8- La mise en place d'un centre d'appels dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant, notamment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Monsieur le Président de la République a, enfin, instruit le Premier Ministre à procéder à l'évaluation de l'impact économique et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue de soutenir notre outil économique et soulager les populations.

L'Union Démocratique et Citoyenne (UDCY) félicite le Gouvernement pour toutes les actions déjà menées dans le cadre de la lutte contre a propagation du Covid-19, souscrit pleinement à toutes les mesures prises et invite toute la population au respect scrupuleux desdites mesures pour le bien de tous.

L'UDCY voudrait en outre saisir l'instruction du Président de la République faite au Premier ministre, pour faire les onze (11) suggestions ci-après :

Le confinement total et immédiat des populations pour une période de deux semaines renouvelables sur toute l'étendue du territoire national ;

Le lancement d'une contribution volontaire de toute la population à la solidarité nationale pour lutter contre le Covid-19 par le versement d'une somme minimum de 1.000 FCFA sur un compte ouvert à cet effet au Trésor public ou dans les trois sociétés de téléphonie cellulaire ;

L'exonération d'impôts pour les entreprises assujetties et à jour de leurs paiements sur une période deux (02) mois ;

Le versement de la fraction du salaire des jours non travaillés pour cause de confinement aux travailleurs des entreprises à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

La réduction (d'au moins 10 FCFA) à la pompe du prix du litre de carburant sur la période de sévices du COVID-19 ;

La mise systématique en arriérés de paiement des factures d'eau et d'électricité de la période de sévices du COVID-19 ;

L'exemption des ménages de basse consommation du paiement des factures d'eau et d'électricité de la période de sévices du COVID-19 ;

La distribution gratuite de savon liquide et de gel hydro alcoolique ;

La distribution gratuite de lots de cache-nez ;

L'installation de système de lavage des mains dans tous les abris-bus, aux arrêts de taxis communaux et dans les gares routières

La réquisition de tout le personnel soignant qualifié, qu'il soit fraichement diplômé, en activité ou jeune retraité, afin de renforcer les effectifs déjà mobilisés sur le terrain.