Sénégal: Tulinabo Mushingi, Ambassadeur des Usa au pays - «En travaillant ensemble, notre communauté triomphera de cette maladie»

L'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, Tulinabo Mushingi, a déclaré que face à la pandémie du coronavirus, la communauté internationale doit travailler ensemble pour triompher. Il a affirmé aussi que son pays a appuyé 17 pays dont le Sénégal à se préparer à une telle crise.

C'est à travers une vidéo, depuis Dakar, que l'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal et en Guinée Bissau s'est prononcé hier sur la pandémie du Covid-19. Il a indiqué qu'en cette période où le monde est touché par le Covid 19, «nous avons conscience de l'importance d'une action collective et coordonnée pour lutter contre cette pandémie». Tulinabo Mushingi a indiqué que, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une maladie pour laquelle il n'existe pas de frontière, tous doivent travailler ensemble pour renforcer la prévention. «En travaillant ensemble, notre communauté mondiale triomphera de cette maladie», a-t-il dit. Le diplomate a assuré qu'il respecte les directives du gouvernement du Sénégal et des Etats-Unis, avec sa famille, pour contrôler et éviter la propagation du Covid-19. «L'auto-quarantaine recommandée par les gouvernements des Etats-Unis et du Sénégal pour ceux qui ont voyagé dans des zones à haut risque est l'une des nombreuses mesures qui peuvent être prises pour contribuer à limiter la propagation exponentielle du Covid-19. Il est également important de rester, si possible, à la maison, de limiter les contacts physiques et de se laver les mains fréquemment», a expliqué le diplomate américain. Ce dernier d'assurer, qu'en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, ils prennent des mesures pour assurer la santé et la sécurité des personnels de leurs missions et de leurs partenaires.

Tulinabo Mushingi a rappelé que les Etats-Unis ont pris «des mesures extraordinaires pour lutter contre la propagation» de ladite maladie dans le monde : depuis le 7 février», révèle-t-il, le gouvernement américain a annoncé la mobilisation de 100 millions de dollars issus du fonds de réserve et d'urgence de l'Usaid pour faire face à cette pandémie. Selon l'ambassadeur, ces fonds seront utilisés dans le cadre d'interventions critiques dans les pays en développement touchés par l'épidémie.

A l'en croire, les Etats-Unis sont le leader mondial de l'assistance en santé publique et ont été à l'avant-garde de la préparation des 17 pays dont le Sénégal pour répondre à des flambées majeures par le biais de «Global Health Secuirity agenda». Il poursuit que les agences du gouvernement américain telles que l'Usaid, le Centre de contrôle des maladies (Cdc) ont toutes contribué aux efforts qui ont rendu le Sénégal prêt à répondre à cette crise.