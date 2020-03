Sénégal: La peur du confinement gagne Dakar

Les rues de Dakar étaient particulièrement dessertes, ce lundi 23 mars 2020. La circulation était fluide. Des boutiques ont baissé les rideaux, y compris au marché Colobane où quelques tabliers occupent les trottoirs. Peu avant 15 heures, des files de clients étaient visibles devant certaines banques comme aux Maristes.

Il y avait peu de monde dans les arrêts bus, ce lundi matin. Le peu de clients sur le point de rallier leur lieu de travail n'affiche pas la sérénité. Ils ne savent pas avec qui ils partageront le bus, la place. Mais que faire ? S'interrogent nos interlocuteurs. Ils se consolent de la décision d'interdire les surcharges dans les bus. «La décision des autorités de lutter contre la surcharge dans les bus est salutaire même si la distance qui sépare les passagers n'est pas réglementaire», témoigne la commerçante Aissatou Diémé, interrogée au Terminus de l'Unité 12 des Parcelles assainies. E

lle est consciente qu'elle n'est pas à l'abri d'une contamination. Dans ces circonstances, elle ne transige pas sur le respect des règles d'hygiène. Comme elle, Sonia Mbengue, étudiante, ne badine plus avec les consignes sanitaires. C'est à la limite une question de sécurité pour elle. «Nous devons avoir une prise de conscience et reconnaître que le coronavirus est très sérieux et qu'il faut le prendre comme tel. La situation a changé avec l'apparition des cas communautaires. Par conséquent, nous devons respecter les règles communautaires», lance Sonia Mbengue.

Dans les rues, on rencontre, de temps en temps, des personnes qui prônent la fin des demi-mesures. Serigne Ibrahima Cissé invite l'État à suspendre le transport en commun à Dakar et entre la capitale et certaines villes de l'intérieur. «Qu'on se dise la vérité, l'État doit faire arrêter la circulation des bus, de même que les autres transports urbains. Les gens sont stressés. La preuve, le moindre toux ou éternuement engendre de la méfiance», constate Ibrahima Cissé. À l'intérieur des bus, la crainte gagnent les receveurs. Ils ont pris leurs dispositions pour réduire les risques de transmission du virus. «J'ai tout ce qu'il me faut pour me prémunir contre la maladie (masque, gant, gel antiseptique, mouchoir). Pour dire vrai, j'ai peur de la tournure qu'a prise la maladie et je sens aussi que les clients se méfient entre eux», reconnaît Seynabou Niang. «Si cela ne dépendait que de moi, j'arrêterai tous les bus car le risque d'attraper le virus est toujours là, même avec les nouvelles mesures prises par les autorités», se préoccupe Seynabou Niang. Les rues sont dessertes. Au rond-point de l'École des Maristes, habituellement paralysé les lundis en début de la journée, la circulation est fluide. Les gendarmes sont dans les bas-côtés de cette intersection. Ils n'ont plus besoin de réguler la circulation. Tout autour, quelques cantines et boutiques ont ouvert.

Au jour le jour

Les mendiantes, assises sur des seaux, attendent le pain quotidien des cœurs généreux. L'atmosphère de tristesse et d'angoisse plane. Les particuliers retranchés dans leur voiture, passent sans lever les pieds sur l'accélérateur. Le vent souffle et soulève de la poussière qui ne peut que contribuer à alourdir l'atmosphère. Les Sénégalais qui sont dans les activités génératrices de revenus ont la psychose du confinement. L'instinct de survie étreint ces femmes mendiantes ou ces commerçantes qui vivent au jour le jour.

Au marché Colobane, en venant de l'autoroute, des tabliers sont sous des parasols, derrière leur ballot de friperie. Les ambulants sont debout sur les trottoirs, des pantalons et des chemises dans les bras, d'autres posés sur les épaules. Le site ne grouille pas. On rigole. On plaisante certainement pour conjurer l'angoisse. De l'autre côté du rond-rond de ce marché, les cantines ont fermées. Les quelques ambulants ont les visages fermés. Leurs activités sont affectées par la crise. «Pour nous autres débrouillards, si l'on confine, comment allons-nous faire ? Les autorités doivent penser à ceux qui n'ont pas les moyens», se préoccupe Youssou Mbengue, un marchand ambulant. Ce lundi, peu avant 14 heures, une foule de clients, le nez et la bouche couverts de masques, est devant l'entrée de la banque Sgbs. La tension est dans l'air. Ils ne peuvent pas tous entrer. Seulement 5 personnes entrent après le contrôle des températures. À l'extérieur, à côté de ceux qui acceptent ces mesures, d'autres râlent.