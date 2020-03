Congo-Brazzaville: Lire ou relire « Le rêve africain » de Davis Sianard

Ecrit dans un style simple et captivant, ce roman publié aux éditions Capitre.com est une peinture satirique de la politique et la mauvaise gouvernance en Afrique, un peu comme dans le film « Bienvenue au Gondwana ».

« L'Afrique noire était mal partie », déclara René Dumont dans son livre intitulé L'Afrique étranglée. Cette assertion témoigne d'un fossé béant et permanent entre les pays d'Afrique et la plupart des pays occidentaux dans leurs relations politiques, économiques, culturelles, etc. Tableau qui traduit la cause du sous-développement de l'Afrique et de la misère des peuples africains. Dans cette situation, les anciens pays colonisateurs qui se trouvent au-dessus constituent la main qui manipule et qui domine. Ils ont mis au point, pour mieux piller l'Afrique, un système de contrôle qui consiste à placer à la tête des pays africains des hommes qui assurent leurs intérêts au détriment du mieux-être des populations.

Si sous d'autres cieux, le contrat social du candidat à la présidentielle qui repose sur le projet qui répond le plus aux attentes des populations est ce qui favorise son élection, dans la République de Bomengo, la carte est distribuée par l'Hexaèdre qui fait passer au premier plan ses intérêts propres. Dans ce système, les élections ne sont que des formalités et le peuple est pris en otage d'autant plus que ceux qui les gouvernent n'ont aucun compte à rendre. Le pouvoir est illimité, clanique, tyrannique, sanglant ; l'élite est foulé au pied. Tout l'appareil du pays est à terre. Assujettir, paupériser et abêtir le peuple pour mieux régner est la règle d'or.

Le rêve africain est une invite à la conscientisation des dirigeants politiques africains suite aux échecs répétés de l'Union africaine et l'exhumation du vieux projet des Etats-Unis d'Afrique initié par les pères fondateurs en 1961. Cette réappropriation se présente, selon le romancier, comme l'unique solution pour arrêter cette hémorragie qui semble être une impasse. Fédérer tous les pays du continent constitue la clé de voûte de la libération de l'Afrique.

Né le 6 janvier 1991 à Brazzaville en République du Congo, Davis Valentin Sianard est juriste.