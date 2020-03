Congo-Brazzaville: Production musicale - 87 Industry promeut le « musicalement made in Congo »

Créé par Roger Ngombe, Merla et Elky Elion, trois jeunes artistes et entrepreneurs congolais passionnés de musique, « 87 Industry » est un label de production, spécialisé dans la musique urbaine.

Le Label se donne comme challenge de produire de la musique de qualité aux standards internationaux, mais surtout de participer massivement à l'essor de l'industrie musicale au Congo. « J'aimerais qu'on ne nous définisse pas par rapport à la taille de notre pays mais à la grandeur des talents dans ce pays », déclare Roger Ngombe, un des actionnaires de la plateforme.

La maison de production rassemble autour d'elle une équipe composée de managers, artistes, beat maker et réalisateurs congolais. Elle se plait à être un label qui garantit à l'artiste une direction artistique de son projet tout en assurant son développement de manière cohérente.

« 87 industry » assure notamment la production de l'EP « Mesiya » de l'artiste Nix Ozay et sa promotion. « Nous avons des talents dans ce pays, mais on préfère toujours écouter et consommer ce qui vient d'ailleurs. C'est le petit complexe qu'on a qui tue notre musique et notre identité culturelle », souligne Roger. « Même dans un autre registre, si je demande à quelqu'un de me citer au hasard le nom d'un acteur congolais, il aura du mal. Cette donne doit changer », a-t-il renchéri.

Pour la petite histoire, le nom « 87 Industry » puise son inspiration dans la sphère musicale des années 1920 aux États-Unis. A cette époque, la musique noire n'était pas diffusée dans les radios, à l'exception d'une station radio. Et le studio dans laquelle la musique était diffusée s'appelait studio 87 « Je veux que notre label inspire les jeunes et qu'il mette en lumière la culture congolaise en particulier et la musique noire en générale ».