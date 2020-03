Congo-Kinshasa: 5e Prix francophone de l'innovation dans les médias - Les candidatures s'arrêtent le 31 mars

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec la Radio France internationale (RFI) et Reporters sans frontières (RSF), a lancé le 2 mars et jusqu'au 31 prochain l'appel de ce prix international.

Le « Prix francophone de l'innovation dans les médias » vise à encourager les jeunes francophones évoluant dans les médias tout en renforçant la liberté de la presse et le droit à l'information en langue française. Destiné à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias), cet appel à candidatures concerne les quatre-vingt-huit Etats et gouvernements membres de la Francophonie ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d'accès à l'information.

Selon le communiqué de la Francophonie, le prix sera remis la semaine du 27 avril, en amont de la Journée mondiale de la liberté de la presse, lors d'une cérémonie qui se tiendra au siège de l'OIF à Paris, en présence de la secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, de la présidente directrice générale de France Médias Monde, Mme Marie-Christine Saragosse, et du secrétaire général de Reporters sans frontières, M. Christophe Deloire.

Pour postuler, le média doit : être établi dans un des pays de l'OIF ; communiquer ses contenus en langue française ; avoir l'information comme activité principale (le divertissement, la fiction et le sport ne sont pas concernés) ; ne pas être un blogue ou son équivalent reflétant uniquement des opinions personnelles ; être indépendant de tout parti politique ou association confessionnelle ; être une personnalité morale.

Les responsables des médias africains en général et congolais en particulier sont ainsi conviés à participer massivement à ce grand prix international, puisque tous les types de médias sont pris en compte. Les lauréats bénéficieront d'une dotation de 10 000 euros (1er prix), 6 500 euros (2e prix) et 3 500 euros (3e prix) destinée à consolider le développement de leur entreprise. Il suffit tout simplement de se rendre sur les sites Internet de l'OIF, de RFI et de Reporters sans frontières afin de postuler en ligne.