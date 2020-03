Congo-Kinshasa: Film - « Tika biso to vanda », quand le rap se mêle du cinéma pour mieux se faire entendre

A la suite de la sortie de leur dernier single en date "Dollars", le groupe de rap MPR vient de produire un film documentaire intitulé "Tika biso to vanda" dont l'avant-première est prévu pour le 11 avril à Kinshasa. Ce documentaire, qui évoque les conditions de vie des populations dans les quartiers défavorisés, s'inscrit dans la volonté de ce groupe de revendiquer son appartenance au peuple d'en bas.

« Nous sommes des jeunes issus des quartiers reculés de Kinshasa. A travers notre histoire et notre vécu, nous souhaitons mettre en lumière la vie dans nos quartiers. Nous voulons montrer au monde qu'au-delà de la misère et des vicissitudes qui minent notre quotidien, il existe dans ces zones reculées une jeunesse animée de bonnes idées. Ce film documentaire peut-être une source de motivation pour la majorité des jeunes qui se retrouve dans une situation similaire à la nôtre, peut-on lire sur les motivations ayant poussé ce documentaire. « Notre but est de pousser les jeunes à développer un esprit de créativité, d'entraide et qu'ils apprennent à faire avec le moyen qu'ils disposent, d'où d'ailleurs le sous-titre du film "La misère est un état d'esprit", l'idée étant de les pousser à aimer ce qu'ils sont pour qu'ils apprennent à se repositionner dans la société », souligne MPR.

Cette production audiovisuelle est aussi une occasion pour le groupe de rap de rappeler à son public qu'il n'est pas un groupe soutenu et financé par les « mobutistes », bien que leur dénomination (MPR) rappelle le parti unique appartenant au défunt président de la République Mobutu.

Toutefois le groupe espère par ce travail va fidéliser son public et permettre d'en conquérir un autre. « Nous espérons par ce film avoir une carrière aussi riche que celle des grandes figures de la musique africaine », indique-t-il avant de souligner que « Réaliser les documentaires sur des artistes reste quelque chose de très inhabituel dans notre musique, donc c'est aussi pour nous une façon d'innover, de faire les choses autrement ».

Pour annoncer la sortie de ce documentaire, le groupe a aussi produit la bande son qui porte le même titre. " Tika biso to vanda". Le message véhiculé dans cette chanson reflète un peu le contenu du film. « On veut que les gens apprennent à s'accepter, et à aimer ce qu'ils sont. Quand on accepte notre situation, on peut la transformer aussi facilement. Cependant quand on déteste qui on est, ça nous pousse quelquefois à être négatif et à faire des choses qui peuvent être défavorables pour nous-mêmes », précise le groupe.

Le groupe inspire à être une source de motivation pour son public et pour ceux qui vivent les mêmes réalités que lui. « Le cinéma est un domaine qui touche facilement les gens. User de lui pour transmettre un message est une bonne chose », soutiennent ces artistes. Aussitôt après la sortie du documentaire, le groupe de rap reprendra le chemin du studio pour la production de leur prochain single qui sera accompagné d'une vidéo.