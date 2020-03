Congo-Brazzaville: Ligue 1 française - Stephy Mavididi s'affirme à Dijon

La carrière du jeune anglo-congolais Stephy Mavididi (21 ans) est de plus en plus suivie au regard de la bonne saison qu'il réalise à Dijon (L1 France) où il est prêté par la Juventus de Turin avec option d'achat pour quatre millions d'euros. Le joueur formé à Arsenal de Londres en Angleterre et passé par Charlton Athletic toujours en Angleterre s'est bien adapté au football français.

En 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il a inscrit huit buts et offert deux passes décisives délivrées. Et il a qu'une idée en tête en affichant cette détermination et ses performances : « Je veux montrer à tout le monde que je suis un bon joueur. Je sais ce que je vaux, mais j'ai besoin de visibilité. Je suis en train de montrer aux gens de la Juventus que je peux jouer à un bon niveau. Je suis sur la bonne voie et je peux en marquer plus encore. Je veux finir la saison très fort», a confié Stephy Mavididi à l'Equipe.

Et son entraîneur au club dijonnais Stéphane Jobard a loué ses qualités en ces termes au journal français La Croix : « J'ai été intéressé par sa vélocité, sa capacité à marquer. Il y a un vrai potentiel chez lui, qu'il doit exploiter. Il doit s'améliorer dans le dernier geste, mais il s'est bien adapté aux exigences de la L1. Il ne faut pas oublier qu'il est étranger, jeune, et qu'un temps d'adaptation est nécessaire». La Ligue 1 française est à l'arrêt en ce moment à la suite du confinement exigé par l'Etat français pour se prémunir contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Et Dijon occupe la seizième place au classement avec 30 points après vingt-huit journées du championnat, à trois longueurs du barragiste Nîmes.