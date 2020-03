Nigeria: Mercato - Obafémi Martins rechausse les crampons

Obafémi Martins (35 ans) ne compte pas laisser le football de sitôt. Après plus de deux ans d'arrêt, l'ex international nigérian refait surface. Ayant quitté le monde footballistique en Chine, l'ancien joueur de l'Inter Milan y retourne et va s'engager avec le Shanghai Shenhua.

Après avoir passé deux grandes saisons sous les couleurs du club chinois, Martins a laissé de bons souvenir. Conséquence directe, il a été rappelé par les dirigeants. L'information a été dévoilé par le média local Titan Sports et relayée par Sky Italia.

Obafemi Martins returned to Shanghai a year after departure. The 35-year-old Nigerian striker is set to sign another contract with Shanghai Shenhua, where he played between 2016 and 2018. Under Choi Kang-hee, he is expected to replace Odion Ighalo as Kim Shin-wook's substitute.

En manque de buteur depuis le départ d'Odion Ighalo à Manchester United sous la forme d'un prêt, le Shanghai Shenhua cherchait son remplaçant. Un nigérian succède à un autre. Le choix s'est finalement porté sur Obafémi Martins. Qui lors de son premier passage a trouvé le chemin des filets à 32 reprises en 59 apparitions.

Pour rappel, la Chinese Super League va reprendre le 18 avril prochain après un arrêt de quelques semaines dû au Covid-19.