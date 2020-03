Cote d'Ivoire: Couvre-feu à Bingerville - Des cas d'agressions et de vols signalés

A peine le couvre-feu décrété et appliqué sur tout le territoire de la ville de Bingerville, que des individus au lieu dormir, veillent dans les couloirs, agressent et volent d'honnêtes citoyens.

Mme Ahoutoué Simone a été victime des actes de ces malfrats dans la nuit du jeudi 26 mars, juste à quelques minutes du couvre-feu. « Je rentrais à la maison au village Marchoux. Il était presque 20h 50 min. Ma maison est un peu éloignée. Habituellement, j'emprunte un gbaka. Mais, il n'y en avait plus. La gare était vide. Donc j'ai décidé de faire le chemin à pieds », a indiqué Mme Ahoutoué. Et de poursuivre : « Prenant la route, arrivée à un petit tournant, j'ai été interpellée par un homme. Je pensais qu'il était dans la même situation que moi et qu'il voulait qu'on fasse chemin ensemble. Or c'était un voyou. Il a sorti un couteau et m'a arraché mon sac qui contenait la somme de 11 000 Fcfa, mon téléphone et mes pièces ».

Ahoutoué Simone, rencontrée ce vendredi non loin du commissariat de police, s'y rendait pour porter plainte contre x.Silué Adama, a été lui, victime de vol. Profitant de la pénombre et du couvre-feu, dans la nuit du jeudi 26 mars, un individu a brisé la vitre de sa voiture pour y voler le poste radio et d'autres affaires personnelles oubliées dans le véhicule.

La famille Dossa qui habite le quartier Gbagba nord, a, quant à elle, reçu la visite de voleurs dans la nuit d'hier (jeudi 26 mars) aux environs de 23h, où elle était captivée par un film. C'est en ce moment, que selon le père de famille, un individu tentait d'escalader la clôture. Tout de suite, le chien qui veillait au grain, dans son langage, a signifié au voleur que ce territoire était bien gardé. Par des aboiements il a attiré l'attention de la petite famille. Le malfrat a renoncé à sa sale besogne.Selon nos sources, plusieurs cas de vols et d'agressions ont été portés à la connaissance de la police durant ces jours du couvre-feu.