Cote d'Ivoire: Vers un durcissement des mesures à Cocody

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, la commune de Cocody a été l'une des premières du district d'Abidjan à s'illustrer par l'adoption de mesures spéciales.

Sur cette lancée, et fidèle à cet esprit avant-gardiste dans la prévention de la pandémie, le premier magistrat de la commune Jean-Marc Yacé annonce « des mesures de veille et de contrôle plus drastiques et plus rigides dans les prochains jours ».

Dans un communiqué dont copie nous est parvenu le 26 mars, il rappelle la situation d'exception décrétée par le Chef de l'État, à savoir l'État d'urgence. Si la note ne précise pas les modalités de l'accentuation de ces « mesures de veille et de contrôle », elle insiste par contre sur la nécessaire vigilance et la responsabilité plus accrue de tous, dans le respect des arrêtés municipaux.

Le maire de Cocody entend ainsi œuvrer à la préservation de la santé des populations de la commune placée sous son autorité. « Le virus avance, invisible et silencieux. Une flambée de la contamination pourrait nous être dramatique. C'est pour cette raison, que la meilleure arme que nous ayons pour le vaincre reste la discipline », relève-t-il.

Insistant sur le danger sans précédent qui plane sur la santé de tous, il a souhaité une réponse solidaire, responsable et dénuée de toute obédience politique ou religieuse. « La grande menace à laquelle nous faisons face doit nous astreindre à un changement d'attitude, pour notre bien personnel et celui de tous ceux qui nous sont chers.

Sauvegarder sa vie et celle de ses proches, par le respect des règles hygiéniques prescrites, est une attitude citoyenne et responsable. Elle ne saurait donc être liée à une question de religion, de parti politique, ou de rang social », a-t-il notifié.