Mali: L'opposant Soumaïla Cissé toujours introuvable

Des recherches ont été engagées par le gouvernement pour retrouver l'opposant Soumaïla Cissé.Le président de l'Union pour la république et la démocratie (URD), Soumaïla Cissé, est porté disparu depuis le mercredi 25 mars 2020, alors qu'il était en campagne électorale dans le Nord du Mali.

L'information a d'abord été donnée par le parti qu'il préside, l'Union pour la république et la démocratie (URD). Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, et sa délégation en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis l'après-midi du mercredi 25 mars 2020. Ayant quitté Saraféré pour se rendre à Koumaïra où ils étaient attendus, le président de l'URD et les membres de sa délégation sont injoignables au téléphone.

L'opposant était en campagne électorale en vue des législatives prévues, le dimanche 29 mars 2020, non loin de son fief de Niafunké, dans le Nord du pays, lorsqu'il a disparu avec une partie de sa délégation. Cinq personnes ont été retrouvées, quatre sont blessées et une décédée (le garde du corps de Soumaïla Cissé probablement). Le convoi de Soumaïla Cissé (deux véhicules), candidat à plusieurs reprises à la présidentielle, a été arrêté sans encombre, mais lors de la seconde étape qui devait conduire l'équipe dans la localité de Koumaïra, des hommes armés sont intervenus, selon un élu.

Des coups de feu auraient été entendus et toute l'équipe a disparu.

« Le parti est profondément inquiet de la situation et invite le gouvernement, les forces armées et de sécurité, la MINUSMA à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver », a précisé le secrétaire à la communication de l'URD, Me Demba Traoré, dans un communiqué. Face à cette situation, le parti a monté une cellule de crise. Son responsable, Me Demba Traoré, a indiqué à RFI que Soumaïla Cissé se porterait bien.

« Toutes les dispositions pratiques sont prises pour le retrouver », a dit le gouvernement dans un communiqué. A la demande du gouvernement, la Mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a fait décoller un avion pour participer aux recherches. L'enlèvement d'une personnalité nationale de cette stature est sans précédent dans la crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. La zone dans laquelle a disparu Soumaïla Cissé, dans la région de Tombouctou, est un secteur où opèrent des groupes armés terroristes.