Burkina Faso: Lutte contre le COVID-19 - Les autorités du Centre-Sud en tournée de sensibilisation

Les autorités administratives et les responsables en charge de la santé du Centre-Sud sont en ordre de bataille contre la propagation du COVID-19 dans la région. Pour ce faire, ils ont opté pour principale arme, la sensibilisation.

La commune de Manga a été la première à bénéficier de cette action, le mardi 24 mars 2020.

Après l'hôtel de ville où la gouverneure, Josiane Kabré et le Directeur régional (DR) de la santé, Didier Dipama, ont précisé les tenants et les aboutissants de l'initiative, la délégation qu'ils conduisaient s'est rendue auprès des tenanciers et de ceux qui fréquentent les restaurants de bar, les lieux de commerce, les bars, les bouchers et les cabarets pour parler des gestes et des comportements indispensables pour rompre la chaîne de transmission du coronavirus.

En substance, dans chacun des sites visités, ils ont invité leurs interlocuteurs à observer les règles d'hygiène appropriées, notamment le lavage régulier des mains au savon ou au désinfectant, le port de cache-nez et la réduction voire l'arrêt si possible des contacts physiques.

Tout en rappelant également la nécessité du respect des mesures prises par le gouvernement limitant entre autres le regroupement de personnes, les visiteurs du jour ont exhorté leurs hôtes à la discipline individuelle et collective pour aider à vaincre le COVID-19 au Burkina Faso.

En réponse aux sollicitudes, les populations bénéficiaires de la séance de sensibilisation ont promis d'intégrer la nouvelle donne dans leurs habitudes de vie.

Le DR de la santé, se réjouissant de cet écho favorable, a rappelé, en fin de tournée, que les actions de sensibilisation seront renforcées à travers toute la région pour permettre de barrer la route au fléau de l'heure.

M.Dipama s'est félicité, du reste, de l'implication effective des autorités locales qu'il estime nécessaire pour engranger des résultats probants sur le terrain.

Outre les séances de sensibilisation, le DR a laissé entendre que les services sanitaires ont mis sur pied un dispositif d'intervention en la matière. Il a cité entre autres, l'activation du Comité régional de gestion des épidémies, la mise en place des équipes d'intervention rapide au niveau de la Direction régionale de la santé ainsi que des équipes médicales d'urgence dans chaque Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA).

Dans lesdits centres médicaux également, des salles d'isolement, a-t-il dit, ont été identifiées et préparées pour accueillir les éventuels cas de malades du COVID- 19.

A la date du mardi 24 mars 2020, la région du Centre-Sud enregistre officiellement un cas positif au coronavirus. Pour limiter les risques de contagion et stopper le mal, les autorités administratives et sanitaires ont appelé au respect « strict » des consignes données et à contacter la cellule de riposte au numéro vert 35 35 en cas d'exposition au COVID-19 ou de manifestation des symptômes.