Sénégal: Les importations ont baissé de 17,3% en janvier 2020

Les importations de biens au Sénégal sont passées de 418,0 milliards au mois de décembre 2019 à 345,9 milliards en janvier 2020, soit une baisse de 17,3% (-72,1 milliards) portée par les « machines, appareils et moteurs » (-31,7 milliards).

En détails la Dpee relève que les « véhicules, matériels de transport et de pièces détachées automobiles » ont présenté un recul de 17,2 milliards, les produits alimentaires 7,8 milliards, les produits pétroliers 6,4 milliards et les produits pharmaceutiques 3,1 milliards.

La baisse des importations de produits alimentaires est, notamment, liée au « froment et méteil » qui sont ressortis à -7,6 milliards et aux « fruits et légumes comestibles » avec - 4,1 milliards.

Concernant les produits pétroliers, le recul des importations est imputable à la composante raffinée (-8,0 milliards) quant aux achats d'huiles brutes de pétrole se sont, pour leur part, raffermis (+1,7 milliard) sur la période, indique le Dpee.

Par ailleurs elle note qu'en glissement annuel, les importations de biens ont augmenté de 13,6% soit une hausse de 41,4 milliards au mois de janvier 2020, sous l'effet, notamment, des produits pétroliers (+45,8 milliards) et alimentaires (+14,1 milliards).

S'agissant des importations de produits pétroliers, ajoute la structure, les achats d'huiles brutes (+37,4 milliards) et de produits raffinés (+8,4 milliards) se sont, à la fois, confortés. Aussi, dit-elle, au titre des produits alimentaires, les importations sont essentiellement portées par le riz (+8,1 milliards), les «fruits et légumes comestibles» (+2,4 milliards) et les « huiles et graisses animales et végétales » (+2,3 milliards) . « Elles ont été, toutefois, amoindries, par le repli des achats de « froment et méteil » (-2,4 milliards) », confie enfin la Direction.