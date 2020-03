Algérie: Illustration d'activités gouvernementales - Les médias instruits d'"éviter" les archives

Alger — L'ensemble des médias nationaux sont instruits afin d'"éviter" de recourir, "scrupuleusement et systématiquement", aux archives destinées à illustrer les réunions et autres activités gouvernementales et ce, en raison du "devoir de vérité et de transparence de l'information", indique jeudi, un communiqué du ministère de la Communication.

"Il est porté à la connaissance de l'ensemble des médias écrits, audiovisuels et électroniques qu'en raison de la situation particulièrement sensible que traverse notre pays, le recours à l'utilisation d'images et / ou de photos d'archives pour illustrer des réunions ou activités gouvernementales sont à éviter scrupuleusement et systématiquement, au regard du devoir de vérité et de transparence de l'information et de l'impact de toute mauvaise interprétation ou lecture erronées des faits rapportés", précise la même source.

En conséquence, le ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement, Dr. Amar Belhimer, "en appelle à l'implication de tout un chacun pour le strict respect de cette directive concernant l'illustration des activités officielles", conclut le communiqué.