Algérie: Covid-19 - L'APN appelle à faire prévaloir l'esprit d'initiative et de solidarité

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a appelé, jeudi, à faire prévaloir l'esprit d'initiative et de solidarité et à faire preuve d'altruisme face à la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19), invitant les députés et les cadres de l'institution parlementaire à contribuer financièrement à la campagne nationale contre la pandémie.

Face à la propagation de l'épidémie de Covid-19, le Bureau de l'APN a publié un communiqué signé par le président de l'institution, Slimane Chenine, dans lequel, après avoir « salué les mesures prises par le Gouvernement », il a appelé à « faire prévaloir l'esprit d'initiative et de solidarité et à faire preuve d'altruisme en cette conjoncture sensible", invitant les députés et les cadres de l'institution parlementaire à contribuer financièrement à la campagne nationale contre la pandémie ».

Le Bureau a en outre invité les députés à "poursuivre leurs efforts dans leurs wilayas à travers la collaboration avec les autorités locales en matière de sensibilisation et la coordination avec les élus locaux et la société civile" concernant tout ce qui a trait aux initiatives d'entraide et de solidarité avec le peuple en cette conjoncture difficile », précise le communiqué.

Le Bureau de l'APN a également exprimé sa gratitude aux médecins et aux personnels de santé pour leurs grands efforts et leurs immenses sacrifices, rendant aussi hommage aux institutions et parties qui continuent de travailler, citant tout particulièrement les institutions sécuritaires et paramilitaires, ainsi que les personnels en charge de l'hygiène, pour leurs efforts au service des citoyens et pour assurer la sécurité, selon la même source.

D'autre part, la chambre basse du Parlement a appelé le Gouvernement à accorder davantage d'intérêt aux secteurs économiques, en particulier les agriculteurs "qui veillent à répondre aux besoins des citoyens", exhortant les commerçants à "lutter contre toutes les formes de spéculation", conclut le communiqué.