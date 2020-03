Tunisie: Campagne de donations et d'aides alimentaires au profit des Sans Domicile Fixe de Tunisie (SDF) - Une mobilisation de tous les instants

L'association des SDF de Tunisie fait face au péril qui menace les sans-abri tunisiens à cause de l'épidémie du Covid-19 qui menace leur survie

Au pire moment du confinement qui se durcit au fil des jours, a-t-on pensé un instant aux «sans domicile fixe» qui vivent un calvaire quotidien dans les rues des villes tunisiennes ne sachant où aller ni à quel saint se vouer ? Même si de nombreux étudiants, de vieilles personnes et bien plus encore se sont confinés chez eux, les sans-abri constituent l'une des catégories les plus vulnérables de la population.

Une vidéo virale a montré la détresse d'un sans-abri en France, précisément à Lille dans le nord, se trouvant dans la rue en n'étant soumis à aucun confinement. Que dire des SDF de Tunisie alors ? Sur les réseaux sociaux, une page facebook, «les SDF de Tunisie», se démarque avec des publications tout au long de la journée pour montrer la mobilisation des organisateurs sur le terrain pour faire face au mal-vivre des SDF en proie à tous les dangers durant cette période critique.

Ils ont appelé à soutenir les sans-abri des villes de Sousse, Monastir et Mahdia et même les villes du Nord-Ouest et du Sud avec le concours du célèbre rappeur et chanteur tunisien K2Rhym qui appelle à ce que la distribution de couffins de denrées alimentaires ne s'arrête pas. Ce dernier fait partie des plus grands donateurs de la Nation avec un montant de sept milliards, d'après de nombreuses sources.

Après des images illustrant la mobilisation à Ben Guerdane, c'est au tour du Sahel de bénéficier d'aides alimentaires pour les sans-abri. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir davantage de détails sur las quantités distribuées ni le nombre de couffins par région.