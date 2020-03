Congo-Kinshasa: COVID-19 - Les mesures du Gouvernement attendues ce vendredi

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a réuni ce jeudi 26 mars 2020 à la primature, quelques membres du gouvernement ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, pour discuter sur la question des conséquences de la maladie à coronavirus sur l'économie congolaise.

Il était question au cours de cette séance de travail, de passer en revue et d'étudier les recommandations des opérateurs économiques réunis dans les organisations patronales dont la FEC et l'ANEP, adressées au Gouvernement lors de leur rencontre du 23 mars dernier avec le Chef de l'Exécutif central.

Une commission spéciale mise en place autour du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo a été chargée par le Premier Ministre, d'examiner ces recommandations de la représentation patronale en profondeur.

Le Vice-Premier Ministre en charge du Budget, Jean-Baudouin Mayo Mambeke, a révélé à la presse que les réflexions de ladite commission ont été passées en revue et amendées au cours de cette réunion. "Nous avons passé le document en revue, on l'a amendé et on s'est mis d'accord. Le gouverneur de la Banque Centrale du Congo va intégrer les amendements pour qu'on l'adopte demain", a-t-il souligné.

Le document final sera, en effet, adopté lors de la prochaine réunion prévue ce vendredi 27 mars en fin d'après-midi, autour du Premier ministre. Ces mesures arrêtées pour réduire les effets néfastes de la pandémie du COVID-19 sur l'économie nationale concernent, entre autres, le secteur marchand, l'import et l'export, le secteur banquier et la préservation des droits des travailleurs dans ce contexte particulier.

La séance de ce jour a réuni le Ministre du Budget, la Ministre d'Etat chargé du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, les Ministres des transports et Voies des communications, des mines, du Portefeuille, de la Classe moyenne, Petites et moyennes Entreprises, le Vice-Ministre des Finances, son collègue de l'Economie ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo. La réunion était élargie aux responsables de Congo Airways, OCC, DGM, DGDA et de la DGI.

Rappelons que lundi dernier, l'impact de la pandémie du coronavirus sur le plan socio-économique en RDC était au cœur d'une séance de travail à la Primature, à l'intention des Opérateurs Économiques affiliés à la FEC, la FENAPEC, la COPEMECO et l'ANEP. Ces derniers avaient déposé auprès du chef du gouvernement un mémorandum contenant des propositions des mesures à prendre dans la plupart des secteurs d'activités, afin d'éviter plus d'impact du coronavirus sur le plan socio- économique en République démocratique du Congo.