Congo-Kinshasa: Luttre contre le coronavirus - Angel Cosmetics offre 20 tonnes de désinfectants et savons liquides

Préoccupée à protéger ses aimables clients et accompagner le Gouvernement congolais dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, la société Angel Cosmetics a offert hier, jeudi 26 mars 2020, 20 tonnes de solutions hydro-alcooliques bactigel et des savons, des t-shirts, des savons liquides ainsi que des seaux dotés des robinets et des bassines pour le lavage des mains au cabinet du gouverneur, à la RTNC et à 7 marchés de Kinshasa.

Ainsi, cet acte humaniste a été fait non seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, mais aussi, contre la surenchère observée dans la vente de ces produits. Car, conformément aux mesures sanitaires, les kinois ont été appelés à se laver régulièrement les mains avec du savon ou se désinfecter. Sur ce, Angel Cosmetics, une des rares sociétés en RDC qui fabriquent des savons antiseptiques très efficaces, a ouvert ses entrepôts pour sauver des vies en offrant gratuitement les solutions hydro-alcoolique bactigel aux kinois. Un geste salué par le gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila Mbaka qui a réceptionné, sous l'œil vigilant de Mme Dodie Bimwala, chargée de marketing de la société Angel Cosmetics, ces produits adaptés dans la prévention contre le coronavirus qui sévit dans la capitale congolaise. La cérémonie de remise officielle de ce don a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel de ville de Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités dont le ministre près le gouverneur, Charles Mbuta Muntu, le ministre Didier Tenge Te litho en charge de l'environnement, intérieur et sécurité.

Comme e coutume, ce don a été donné sous l'accompagnement médiatique de Galaxie Médias, une Agence Conseil en communication de la société Angel Cosmetics. Jérôme sekana, DG de ladite agence, a remercié le numéro un de la ville pour sa disponibilité et sa combativité d'abord face à l'insalubrité à Kinshasa à travers son programme Kinshasa bopeto et maintenant dans la lutte pour limiter la propagation de ce virus mortel qu'est covid- 19, tout en sollicitant du gouverneur son implication pour mettre hors d'état de nuire tous les spéculateurs qui augmentent les prix des produits tels que bactigel au regard de la forte demande sur le marché. Alors qu'en réalité, rien n'a changé dans la tarification de la société Angel cosmetics.

Halte à l'augmentation de prix de bactigel !

"Aujourd'hui, nous sommes venus avec 20 tonnes de bactigel pour éliminer les microbes, parmi lesquels le coronavirus (Covid-19). Nos produits sont très efficaces à 99%. Le geste que nous venons de poser c'est pour accompagner le Gouvernement. Car, lorsqu'il n'y a plus de clients, les sociétés n'auront plus de clients, il faut qu'ils soient en vie pour que les sociétés puissent également prospérer. Nous avons ciblé les marchés parce que l'autorité urbaine a décidé que seuls les vivres peuvent se vendre et les vendeurs doivent avoir des mains propres. Voilà pourquoi, nous leur avons apporté les bactigels", a précisé Jérôme Sekana. Ces produits ont été distribués à tous les vendeurs des vivres du Grand marché (Marché central de Kinshasa), des marchés de l'UPN, de Selembao, de Zigida, de Matete et de Liberté.

Saluant par ailleurs le travail de titan qu'ils abattent sur la sensibilisation contre le Covid -19, Angel Cosmetics a offert les mêmes produits à la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), à Top Congo et l'Agence Galaxie Médias. Ce geste à travers les médias a été apprécié par le Directeur général de la RTNC, Ernest Kabila qui a paraphrasé le chapitre 13 verset 6 de Paul aux hébreux que : c'est donc avec assurance que le Seigneur est mon aide. C'est dire que Dieu a agi à travers Angel cosmetics pour sauver les agents de la RTNC avec ces désinfectants et savons qui sont plus importants à l'heure actuelle.

Plus loin, la société Angel Cosmetics a disponibilisé une centaine de panneaux publicitaires qui vont contribuer à la sensibilisation contre coronavirus dans la ville-province de Kinshasa.

Pour ce faire, le gouverneur de la ville de Kinshasa a apprécié à juste titre ce geste tout en demandant à d'autres sociétés d'emboîter le pas à Angel Cosmetics. Il a rappelé les règles d'hygiène salvatrices en cette période de pandémie.

Notons que les 3 tonnes destinées au marché central de Kinshasa ont été reçues par l'AG Bompili et conduites directement dans ce haut lieu de négoce pour aider les vendeurs à se protéger contre le coronavirus.

Il y a lieu de préciser que c'est ce vendredi 27 mars que ce don va parvenir aux destinateurs, les lots ayant été réceptionnés par les administrateurs des marchés et autres dirigeants des entreprises ciblées. Et cela, sous la surveillance de la Société Angel Cosmetics afin d'éviter l'utilisation de ce don à d'autres fins.